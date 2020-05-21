Стало известно о скорой передаче флоту АПЛ «Князь Владимир»

21.05.2020, 3:08, Новости дня

Источник в ОПК назвал предполагаемую дату передачи флоту первого модернизированного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».

Сейчас АПЛ «отрабатывает задачи под водой в Белом море», сообщил источник ТАСС.

По его словам, на «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) «Князь Владимир» вернется в конце недели. Акт приема-передачи собираются подписать 25 мая. В июне запланирована церемония подъема Андреевского флага.

«Севмаш» не стал комментировать эту информацию.

В мае «Князь Владимир» ушел из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания.

«Князь Владимир» – первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А. По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.