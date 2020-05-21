 

Стало известно о скорой передаче флоту АПЛ «Князь Владимир»

21.05.2020, 3:08, Новости дня

Источник в ОПК назвал предполагаемую дату передачи флоту первого модернизированного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».

Сейчас АПЛ «отрабатывает задачи под водой в Белом море», сообщил источник ТАСС.

По его словам, на «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) «Князь Владимир» вернется в конце недели. Акт приема-передачи собираются подписать 25 мая. В июне запланирована церемония подъема Андреевского флага.

«Севмаш» не стал комментировать эту информацию.

В мае «Князь Владимир» ушел из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания.

«Князь Владимир» – первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А. По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Euronews – карантин в Европе заканчивается — но привычная жизнь начнётся ещё не скоро

15.05 / Нападавшим на Стерненко объявили подозрение

15.04 / В Бразилии 99-летний ветеран Второй мировой вылечился от COVID-19

05.04 / Илларионов: Правда ли, что за провал нормандской встречи по указанию Путина Суркову отбили почку? Такие слухи были

05.04 / COVID-19 в мире: “пророчества” Трампа, Германия против США и британцы против сотовых вышек

30.04 / Врач рассказала правила сдачи анализа на коронавирус

29.04 / Госдепартамент: США не позволят Ирану закупать оружие по истечении эмбарго ООН

17.05 / Мемориал Стейница. Дубов и Лагно лидируют после двух дней

05.04 / В Украине заразился коронавирусом третий военнослужащий

10.05 / Названы документы для подтверждения адреса при возвращении в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска