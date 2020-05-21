Valeurs actuelles – «белые халаты» после «жёлтых жилетов» — Макрон рискует нарваться на новую волну протестов

21.05.2020, 3:06, Новости дня

Пандемия предоставила французскому правительству неожиданную передышку от недовольства граждан, однако вскоре власти могут столкнуться с новой волной напряжённости, пишет Valleurs actuelles. Как отмечает издание, хотя медики и госслужащие на словах получили заслуженное признание от властей, реальных мер для их поддержки приято не было. Кроме того, ситуация в обществе может обостриться из-за экономических последствий изоляции, прогнозирует журнал.



Reuters

Пандемия предоставила неожиданную передышку французскому правительству, более двух лет жившему в обстановке недовольства граждан, пишет Valeurs actuelles. «Как лучший союзник спецназа, Covid-19 изолировал бурление в обществе», — отмечает издание. Однако не предвещает ли снятие карантина вторую волну социального бунта, грозящую перерасти в цунами, задаётся вопросом журнал.

16 марта, хотя эпидемия ещё не кончилась, на французские улицы вернулись «жёлтые жилеты», напоминает издание, замечая, что после окончания пандемии их протесты могут разгореться с прежней силой. Кроме того, эпидемия не оставила камня на камне от постулатов, на которых держалась «евролиберальная стратегия» президента Эммануэля Макрона.

Если до кризиса власть с трудом скрывала своё видение общества, в котором люди «первого ранга» вынуждены были иногда покидать свои VIP-залы ожидания и пересекаться с «ничтожествами», то в период изоляции этих привилегированных дистанционных работников снабжали продовольствием, лечили и порой спасали те, кто делает тяжёлую работу. «Внезапно, курильщики папирос из народа, разъезжающие на дизеле, и «нытики» и «симулянты» из государственных учреждений, в основном медицинских, по которым стреляли из пневматических винтовок, стали героями», — пишет журнал. Для Эммануэля Макрона прославление этих «ничтожеств» стало не просто поворотом, а разворотом на 180⁰.

Казалось бы, справедливые требования «жёлтых жилетов» и работников медучреждений о признании их заслуг были удовлетворены, однако, как заметил Токвиль, «просвет всегда предшествует грозе», а революции вспыхивают в момент, когда власти начинают идти на уступки бунтовщикам.

Кроме того, как отмечает издание, все эти свидетельства признательности и внезапная любовь Макрона к медикам пока не привели к ожидаемым работниками медучреждений результатам. «Любовь — это хорошо, но доказательства любви — лучше», — подчёркивает журнал. Пример медали, учреждённой в часть врачей, показывает, насколько велик разрыв между огромными потребностями и ожиданиями людей и, по сути, символическим ответом на них исполнительной власти. Разочарование этим жестом на местах было столь ощутимым, что Макрон не удержался и бросил в ответ на насмешки медсестёр больницы Санпетриер в Париже «ужасную фразу»: «Не хотите, не берите».

Разница в премиальных для медиков в зависимости от департамента также демонстрирует, что власть продолжает придерживаться логики «экономии на спичках», заставившей её избавиться от запасов медицинских масок в угоду Брюсселю. «Каждый работник знает, что, если он получает премию, это значит, что работодатель не хочет или не может повысить ему зарплату», — замечает издание.

Грядущее возвращение к общественной жизни может стать для властей ещё более рискованным, из-за ощутимых экономических последствий изоляции. Потеря более 8% ВВП, неизбежный всплеск безработицы, задержки заработной платы, дефляционная спираль — экономическое пробуждение будет жестоким, прогнозирует автор статьи. И чем больше правительство будет делать вид, что понимает французов, при этом намереваясь сохранить европоцентричную макроэкономическую модель, тем больше будет пропасть, отделяющая его от большинства жителей страны. Центральная служба территориальной разведки уже предупредила Елисейский дворец : возвращение будет жарким, передаёт журнал.