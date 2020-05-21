Супрун заявила, что Ермак приглашал ее в Нацсовет реформ

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21.05.2020, 3:05, Новости дня

Глава Офиса президента Андрей Ермак 19 мая приглашал бывшую и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун на встречу, чтобы предложить должность в Национальном совете реформ. Об этом Супрун сегодня сообщила в Facebook.

По ее словам, на встрече присутствовал заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский, а главы комитета Михаила Саакашвили не было.

“Во время встречи Ермак озвучил желание (свое и вроде бы президента тоже), чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ. Мой вопрос о том, в какой роли меня видят (в составе самого Нацсовета, или в Исполнительном комитете, или в составе рабочей группы), был переадресован Александру Ольшанскому, который не мог честно ответить ничего конкретного, поскольку узнал о теме встречи непосредственно во время разговора”, – рассказала Супрун.

Ермак и Ольшанский не смогли ответить на вопросы о планах реформ, о структуре, функционале и полномочиях Исполнительного комитета, а также об угрозах дублирования полномочий правительства и министерств, добавила экс-глава Минздрава.

Через 10 минут разговора Ермак отлучился на важный телефонный звонок и уже не вернулся, отметила Супрун.

“Сложилось впечатление, что глава Офиса президента организовал эту встречу скорее по чьему-то поручению и “для галочки”. В реальности не было предложения присоединиться к Нацсовету реформ. Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, будто Уляне Супрун предлагали, но она не захотела”, – добавила она.

18 травня Андрій Єрмак запросив мене на зустріч в Офіс Президента України. Через повагу до інституції президента України…

Posted by Уляна Супрун on Kolmapäev, 20. mai 2020

С 2016-го по 2019 год Супрун занимала должность и.о. министра здравоохранения, при ней в Украине был реализован первый этап медреформы.

7 мая 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об Исполнительном комитете реформ, его руководителем был назначен Саакашвили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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