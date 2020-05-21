 

Минобразования утвердило график проведения ВНО-2020

21.05.2020, 3:05, Новости дня

Министерство образования и науки Украины определило даты проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2020 году. Об этом идет речь в приказе министерства, который опубликован на портале Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Основная сессия тестирования пройдет:

по математике – 25 июня;
по украинскому языку и литературе – 30 июня;
по физике – 2 июля;
по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля;
по английскому языку – 7 июля;
по истории Украины – 9 июля;
по биологии – 13 июля;
по географии –15 июля;
по химии – 17 июля.

До 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуски, где будут указаны время и место проведения тестирований.

В УЦОКО сообщили, что информация о результатах основной сессии ВНО будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. В 2020 году для участия в дополнительной сессии ВНО можно будет зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (с 25 мая по 9 июня) всем, кто не смог зарегистрироваться с 3 февраля по 24 марта.

8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

26 марта в связи с карантином МОН приняло решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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