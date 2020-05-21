Эксперт об интервью Гордона с Гиркиным: Для судов использовать такие материалы – нормальная практика

21.05.2020, 3:05, Новости дня

Интервью основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона с экс-“прокурором” Крыма Натальей Поклонская и бывшим “министром обороны ДНР” Игорем Гиркиным должны анализироваться и учитываться следственными органами как в Украине, так и за рубежом. Об этом в комментарии “24 каналу” сказал доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, президент Европейского комитета по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания Николай Гнатовский.

По его словам, “это нормальная практика, когда суды используют подобную информацию, особенно когда нет возможности физически допросить тех или иных лиц”.

По его словам, в процессуальном плане вес таких интервью зависит от того, для чего их будут использовать.

Гнатовский отметил, что прокурор на суде в Нидерландах, который рассматривает дело о гибели рейса МН17, уже дал основания считать, что подобного рода доказательства он принимает во внимание.

“В частности, таким образом он доказывал суду, что обвиняемые уведомлены о наличии уголовного дела в отношении них и что их ждут в Нидерландах”, – сказал эксперт.

Для Международного уголовного суда, рассматривающего дело “Украина против России”, интервью с Поклонской и Гиркиным могут оказаться важны в ином плане, пояснил Гнатовский.

“Там очень предварительный этап. Прокурор пока только завершает предварительное изучение ситуации для того, чтобы просить отделение предварительного производства суда разрешить официальное расследование по делу. На этом этапе формализма меньше, и любая информация, которая есть в СМИ, прокурором будет приниматься во внимание”, – сказал он.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Во время него Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания “ГОРДОН” в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим “прокурором” аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. “Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышали наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17”, – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им “в содружестве с украинскими спецслужбами”. По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. “Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался”, – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия “министра обороны ДНР” и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.