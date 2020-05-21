 

На Avito разместили объявление о поиске «новых родителей» для ребенка

21.05.2020, 2:48, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина прокомментировала объявление, в котором мужчина сообщил о бесплатной передаче ребенка «новым родителям».

Объявление под заголовком «Домашний питомец» было размещено на сайте Avito в разделе «Другие животные». В объявлении говорится, что «маленький вредитель ищет новых родителей». Указывалось, что несовершеннолетний мальчик «любит врать, хамить, воровать». Сейчас объявление заблокировано. ГСУ СК по городу начало доследственную проверку.

Митянина назвала объявление «чудовищным». По ее словам, подобные действия недопустимы, будь то «злая шутка, отчаяние» или попытка «воздействовать на непослушного ребенка», передает РИА «Новости».

Омбудсмен отметила, что «этот случай может быть не единственным».

По ее словам, она «понимает, что сейчас для всех не самое простое время» – «самоизоляция, вынужденное ограничение контактов и передвижения, проблемы с работой». Кроме того, «нелегко дается дистанционное обучение».

Стресс испытывают и дети, и родители. На первых «обрушился большой объем заданий», вторым «пришлось примерить на себя роль педагога», так что «нервы не выдерживают», заявила омбудсмен.

Однако «такие ситуации недопустимы ни при каких обстоятельствах», сообщила Митянина, подчеркнув, что «ребенок не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива».



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