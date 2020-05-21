Мнение: Письмо: “Выглядит как убийца убийц”

21.05.2020, 2:45, Разное

Для самостоятельного разбора потом дам письмо, это сама разберу. Здесь девушка сложная.

Но вы смотрите внимательно, как здесь проявляется то самое, о чем мы говорили в последнем посте.

Автор боится сливов и направляет комментаторов на мысль о своих сливах, а на самом деле тенденция у нее противоположная скорее.

И это вы можете увидеть в каждом письме в той или иной степени. Люди всегда создают ширму той или иной плотности, словно разум им нужен, чтобы отрицать реальность. Людей с хорошей рефлексией и ясной оценкой очень мало, но это – наша цель.

antifreeze

Здравствуйте, Эволюция.

Безмерно благодарна за все, что Вы делаете. Спасибо!

Может быть, мое письмо покажется Вам интересным для разбора.

Есть парень, который проявляет ко мне кое-какой интерес, но я что-то делаю не так, и его интерес пропадает. Хочу понять, что нужное я не делаю и что делаю неправильно.

Мне 34 года, рядовой бухгалтер, внешность на любителя, два сына (со мной живет старший, ему 12), в разводе, съемная "двушка" в миллионнике.

Ему недавно исполнилось 33, автомеханик с золотыми руками, внешность тоже на любителя, детей и бывших жен нет, в прошлом году купил "однушку" в новостройке.

(Детей у мужика в 33 года нет, значит можно предположить, что он уже думает про семью и детей, но жениться хотел бы на 25-+ без детей, в идеале. Это обычный расклад, он не означает, что наша автор в 34 года с двумя детьми ему понравиться не может. Может, конечно, но он будет колебаться при мысли о серьезных отношениях, поскольку пока иначе представляет хороший для себя вариант)

У меня из хобби всякие мелочи. У него – много крутого.

Мы познакомились несколько месяцев назад, общаться начали через какое-то время после: он показывал фотки парням, я подошла посмотреть и разговорились, потом перешли на автомобили и проболтали часа три к ряду. Он сказал, что удивлен моими познаниями, я же офигевала от энциклопедии в его голове.

В то время мне нравился другой парень, ни на кого не смотрела, но влечение к М. почувствовала. Он здоровенный, два метра ростом, выглядит как убийца убийц, максимально маскулинный. И ведет себя как мужик, мужлан даже. Почти со всеми грубый, а со мной ласковый – снес с ног такой контраст.

(Маскулинные мужчины, не отрицающие свою маскулинность, а подчеркивающие, как правило любят женственных женщин. Вообще по степени гендерности декларируемой всегда почти можно сказать, чего хочет человек в плане романтики, хорошо видно образ Анимы или Анимуса, я про это скоро напишу, это связано с имиджем. То есть автору, чтобы понравиться этому парню, надо быть немного женственней, чем привыкла. Намного больше будет слишком непривычно для нее и поэтому неестественно, но немного больше, чем есть, – может каждая женщина)

Я не успела еще толком его узнать, но уже поняла, что у меня к нему сексуальное влечение. Такое крайне редко со мной бывает, потому выбило из колеи на раз. Почти сразу поняла, что спокойно приятельствовать с ним не смогла бы никогда. Заводила мысль, что когда-нибудь увижу его голым, а он – меня. Мысль эту гнала, старалась и стараюсь не думать.

(У автора – большой ЗВ в ресурсе секса. Кто заметил и расскажет? Это очень важная штука, очень много проблем у автора из-за этого ЗВ. В любви поменьше, а в сексе – очень большой)

После этого вечера добавил меня в инсте и вк, общались там. Рассказывал о себе, скидывал много фоток, я комментировала, свое что-то рассказывала, но не заметила его интереса к моим делам и перестала думать, что я как человек ему в принципе интересна.

Вообще все наше общение вертится вокруг него: я многое о нем знаю, а о себе почти ничего не рассказывала, он не спрашивал, а как он, уверенно кидать фотки, я не умею. Частенько чувствовала себя его зеркалом, в котором он любуется своим отражением.

(Здесь мы видим корону Сокровища у нее. Ей кажется, что он упивается собой перед зеркалом. Будто это такое счастье – кому-то о себе рассказывать. И она ждет, что он сам будет тормошить ее и расспрашивать. А он общается в границах – рассказывает о себе, видя ее симпатию. Ей бы рассказать ему о себе, а не ждать со спрятанными щипцами, когда он начнет ее расспрашивать)

Как-то раз после общей гулянки предложил проводить меня домой. Согласилась. Думала, что поцелует, потому что он много со мной разговаривал, все время был где-то рядом, видела, что интерес у него ко мне есть, но он проводил, попрощался и ушел.

При следующей встрече трогал мои бедра, клал руку на талию, плечо. Никакой пошлости. Проводил домой и поцеловал. Очень понравилось. Было так много животного, что моя крыша совсем уехала. Была уверена, что это начало романтики.

(Возможно, она нормально себя ведет внешне, проявляет симпатию к нему достаточно. Но посмотрите ее формулировки рапунцелевские. "Согласилась", хотя парень ей нравится и вдруг такая уступка сверху. "Никакой пошлости", хотя давно представляет его голым. Здесь видите итог ЗВ ее в сексе? Уже БП стало нарастать. При том что с темпераментом у нее все в порядке, и ЗВ и БП – сдерживающие механизмы)

Общение продолжали в том же ключе. Без комплиментов, намеков всяких томных. Поняла, что ошиблась насчет романтики, и что интереса ко мне у него исчезающе мало, несмотря на поцелуи. Начала испытывать от этого раздражение. Стала реже отвечать. Было чувство, что он за поцелуй мне что-то должен: или прекратить со мной общаться, если ему не понравилось, или общение как-то развивать, если понравилось, но он ни того, ни другого не делал, и я тихо бесилась и грустила сама с собой.

(Разозлилась на свой паровоз. Хочет спуститься из башни быстрей, но не хватает его вложений. Из-за этого спонтанности у нее мало)

При следующей встрече опять общались, когда он ушел курить, я захотела домой и ушла, прошла мимо него, попрощалась. Он не предложил проводить.

В другой раз опять много общались, все время был рядом со мной, некоторые люди начали задавать мне вопросы насчет него. Когда я ушла к девочкам, написал, чтобы я написала ему, когда соберусь идти домой, он, мол, меня проводит: "а то в тот раз убежала". Писать не пришлось, уходили все вместе, проводил, целовались у подъезда.

Через неделю снова встречаемся, снова он все время рядом со мной, снова провожает меня домой. У подъезда обнял, и я ему рассказала, что ко мне подходят люди и спрашивают, что у меня с тобой. Он спросил: "Что ты ответила?". Я сказала: "А что я могу ответить? Улыбалась и молчала". Он такой: "Правильно, ничего же и нет". И не разжимая рук, потянулся меня целовать, я отвернулась, он настаивал, я чуть не на мостик встала, чтобы увернуться, сказала: "Раз ничего нет, то и поцелуев нет". Он сказал: "Хорошо", выпустил из объятий, протянул мне руку для рукопожатия, я пожала, он развернулся и ушел, я ушла домой в растрепанных чувствах. Поняла, что не нравлюсь ему, смирилась с этим, хоть и было неприятно и грустно.

(Здесь мы видим такой цикл. Сначала она достала щипцы, про людей, он ответил совершенно нормально, что пока у них ничего нет. Она восприняла это как отказ ей почему-то, психанула, обозлилась. Вот такая ситуация у нее во всех отношениях скорее всего. Достает щипцы, получает не ту реакцию которую хочет, психует и пытается порвать отношения)

При последующих встречах здоровалась с ним первой специально, показывала, что я не враг ему, и чтобы не щипцы, но в остальном была отстраненной, на него не обращала внимания, общалась с другими людьми. На приветствие отвечал, ко мне не подходил, общался с кем угодно, кроме меня.

Не писал мне пару недель, наверное, потом задал какой-то вопрос, от которого пахло поводом, я ответила нейтрально, опять начали общаться. Было почти безразлично, появились проблемы, думала только о них. Плюс познакомилась с другим парнем, сходила на пару свиданий в абсолютной уверенности, что тема с М. закрыта.

(Что касается М., он для себя решил, что автор не проявляет особого интереса, а бегать вокруг нее он тоже не готов)

М. писал редко, раз в два-три дня, отвечала в основном на отъебись. Например, он мне фотку машины в глине, я ему фотку мяса жаренного. Он о мясе не хотел говорить и ничего не отвечал, я почему-то испытывала злорадство. В хорошем настроении темы поддерживала и развивала насколько могла, в основном шутки-прибаутки, полезного ноль, в общем, как обычно. Первой вообще перестала писать.

(Здесь ей немного удалось подвесить ситуацию, есть у нее шанс научиться не быть Штурманом. Кто видит в описаниях такую тенденцию и расскажет?)

Как-то раз уехал, не попрощавшись с общей тусовки, была уверена, что не вернется, почувствовала неприятный укол – вот до какой степени ему плевать. Через какое-то время пошла домой, пока шла, позвонил. Мол, ты домой уже что ли, я по делам ездил, потом хотел тебя отвезти. Я поблагодарила, сказала, что дойду сама. Через час спросила, чем он занимается, и предложила по ночному городу покататься, раз он за рулем. Заехал, покатались, кофе попили, отвез домой, целовать не пытался, я испытывала неловкость, но стала бы целоваться, если бы он захотел. Подумала, что он хочет со мной только нормально общаться, не более. Как только он уехал, поехала на свидание с другим. Не поехала бы, если бы поцеловал.

(После ее приглашения он решил, что она ему симпатизирует, но по прежнему ему кажется, что она хочет, чтобы он побегал. А он онегин)

Потом еще пару раз пересекались, чисто приятельская волна. Во время этих встреч, я уходила раньше всех, проводить меня не предлагал. Было грустно из-за этого.

(Но она как-то балансирует в подвешенном состоянии, несмотря на привычный паровоз. Понятно, что такое паровоз? Паровоз заставляет вас либо поставить все точки над И, то есть штурманить и атаковать, либо поставить жирную точку, и чаще всего жирная точка – одна из всех точек над И. Паровоз заставляет вас вылетать из границ, потому что вы не умеете управлять своим вниманием. Вот здесь она хоть и с треском, но пытается учиться)

Через какое-то время пересеклись с М. опять, он весь вечер возле меня ходил-сидел, мы играли в карты компанией, встал за моей спиной. И тут я понимаю, что он положил руку на мою голову, легонько так волосы потрогал. Про себя подумала: "Мы с Мухтаром на границе – он не спит, и я не сплю", усмехнулась внутри головы, обернулась посмотреть, типа не помню, кто там сзади стоит, и снова уставилась в свои карты.

(ЗВ ее в сексе здесь видели?)

Потом у меня было так себе настроение, никуда не ходила, ни с кем не общалась, мы не виделись недели три, наверное. Какое-то время он вообще не писал, я тоже. Потом начал. Спрашивал, почему не прихожу. Отвечала правду – не хочу. Писать стал чаще. Спрашивал где я и чем занимаюсь. Все разговоры поддерживала лишь в рамках вежливости. Пыталась дать понять таким образом, что нет необходимости со мной общаться, что я не нуждаюсь в этом и он не должен мне ничего.

(Вот здесь у нее "анти-щипцы", которые на самом деле – щипцы. Сдают у нее нервы)

Как-то в выходные попереписывались немного и он тонко свернул на флирт, я все сразу поняла, но ответила другое. Он сказал, что я по-любому все поняла, а написала другое специально, я ответила "Или поняла". Позже спросил, где я и приду ли. Ответила, что приду.

Пришла позже всех, сели впятером за столик, разговаривали, веселились. М. сел напротив меня, смотрел, я флиртовала на "максималках" – опускала глаза, легонько улыбалась. Это максимум, что я умею.

(С таким ЗВ в сексе, как у вас, автор, и немудрено, что не умеете. Главное не надевать поверх БП, "фу такое уметь еще, я же не телка какая-нибудь", а то корона равенства отрастет, она и так у вас немаленькая)

Через какое-то время моя соседка по дивану ушла, и М. пересел. Сразу же сел ко мне близко, бедром прижался к моему и положил руку на мою ногу. Я свою руку просунула под его и взяла его за локоть.

Так и сидели. Мне было в кайф это его внимание, липкая сладкая вата внутри. Призналась себе, что равнодушие к нему было самообманом.

(Здесь он вроде увидел, что она ему симпатизирует, а он ей тоже. Да, все очень медленно, но лучше медленная динамика, чем быстрый финал. Паровозы, правда, считают иначе всегда. Им нужны все точки над И, включая жирную)

Потом он пошел курить и меня позвал. Встала на пару ступеней выше него, и он сразу меня поцеловал. Я сказала, что не надо, люди увидят. Он – да пофиг, я сказала, что мне нет.

Потом спросил ко мне или к тебе. Тогда поняла, что трахнуть он меня таки думает и дело вовсе не в желании только дружить, как я предполагала. Отказалась. Спросил почему. Сказала, не хочу так.

Вернулись, опять сели рядом, опять гладил ногу. Болтали, веселились. Я захотела домой, он сказал, что проводит. Пошли. Пока шли, придумали на лавке во дворе посидеть. Сидели, болтали. Я замерзла, посадил меня к себе на колени. Посидели какое-то время, я замерзла окончательно, сказала, что пойду домой. Пошли до подъезда, опять целовались.

Сказал, что в конце мая поедет с друзьями на природу с ночевкой и что хочет взять меня с собой. Поедешь? – спросил. Ответила, что поеду. Спросил, есть ли у меня подходящие вещи. Да полно. Расстались. Написал, когда дошел домой. Я попросила.

И на этом опять всё. Сама написала ему на следующий день, спросила, как чувствует себя. Ответил только поздно вечером. Я прочитала, никак не прокомментировала. На следующий день прислала ему мем, посмотрел, ничего не ответил. Прислал видео в директ инсты. Я ответила смайлом. От него ни слова, ни полслова, ничего.

Я думала, что в этот-то раз все по-другому. Оказалось, нет. Опять что-то не то я делала, видимо.

(Автор, вы ничего не делали. Но в какой-то мере и это прогресс, СЗ особо не росла, но и не падала, она остается на уровне симпатии к вам и начального влечения. Это не так уж плохо. Может и будет расти еще)

Сделала вывод, что незаметно для себя щипцую его и моя СЗ для него падает после встреч. В перерывах подрастает, когда мы редко общаемся и, возможно, начинаю ему нравиться. В переписке мне себя контролировать проще, потому что есть время подумать над ответом, и голодной невербалики там нет, и, видимо, это и поддерживает его интерес ко мне.

(Нет, ситуация другая. Может кто-то из комментаторов сформулирует)

Может быть, для большего мне не хватает ОЗ. Все же у него перспективы интереснее моих и вряд ли он это не видит. Плюс я ничего полезного не могу ему дать, шутки-прибаутки мой максимум.

Однако верю, что при правильном моем поведении, его интерес ко мне мог бы расти день ото дня, и он уже сделал бы какие-то нормальные шаги к сближению.

(При правильном, это если бы вы были рыбачкой и делали верные ходы? Конечно. И не только его, вокруг вас был бы хоровод и подтянулись бы парни с ОЗ побольше. Но это то же самое, что думать про прокачанную экономику – могла бы несметно разбогатеть. Могли бы, теоретически, но лучше практически заниматься своим ресурсом на своем уровне, делать свою ситуацию лучше, чем она есть сейчас. Не мечтать сразу прыгнуть через голову. Постепенно расти)

Я делаю что-то не то, но не понимаю что, слепое пятно. Знаю только, что есть в моем поведении то, что притягивает его и есть то, что его же потом отталкивает.

(Не отталкивает ничего, просто вы рассчитываете на влечение намного больше, чем есть. А оно пока что пониже. Чтобы оно росло, в вас при встречах и общении должно быть больше обаяния, спонтанности и сексуальности. Не напора в его сторону и не щипцов, а привлекательности. Кто понял, что это такое в случае автора?)

Есть ли у меня шанс как-то красиво вырулить из этой ситуации?

(Никуда выруливать не нужно. Это не проблема и не конфликт, чтобы выруливать)