Гутерриш: пандемия угрожает прогрессу в странах Африки

21.05.2020, 2:35, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает мир проявить солидарность с Африкой в рамках борьбы с пандемией коронавируса, отмечая необходимость помочь континенту с укреплением систем здравоохранения и продовольственным обеспечением, чтобы избежать финансового кризиса.

Гутерриш высоко оценил усилия африканских стран и Африканского союза по своевременному введению карантина и закрытию границ, а также региональное сотрудничество в сдерживании пандемии.

«Однако пандемия угрожает прогрессу Африки. Она усугубит давно существующее неравенство, голод, недоедание и уязвимость населения перед болезнями. Спрос на африканские товары, туризм и денежные переводы уже снижается. Открытие торговой зоны было отложено, и миллионы человек окажутся в состоянии крайней бедности», – предостерег глава ООН.

Гутерриш призвал мировое сообщество помочь Африке поддержать систему образования и защитить рабочие места, а также подчеркнул необходимость обеспечить африканским странам «равный доступ к вакцинам и лекарствам по приемлемым ценам».

Как сообщают Африканские центры по контролю и предотвращению заболеваний, от COVID-19 умерли уже более 2 800 человек. Больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировано в ЮАР, Египте, Алжире, Марокко и Нигерии.

Власти Египта распорядились, чтобы жители не покидали свои дома во время праздника Ураза-Байрам, отмечаемого в честь окончания священного месяца Рамадан. Кроме того, с 30 мая жители обязаны носить маски в общественных местах.

Масочный режим в четверг вступает в силу и в Испании для всех жителей старше шести лет, находящихся в общественном месте без возможности соблюдать дистанцию в два метра.

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая власти пытаются сдержать новую вспышку заболевания. В среду там было зарегистрировано четыре новых случая.

Венесуэла пытается сдержать рост числа случаев заражения вдоль границы с Бразилией и Колумбией. По словам властей, за сутки там был зафиксирован 131 новый случай, что, предположительно, связано с возвращением мигрантов домой.

В Индии трудовые мигранты смогут вернуться домой из больших городов: индийские железные дороги с 1 июня запустят вдвое больше специальных поездов с обязательными проверками состояния здоровья и ношением масок.

В Нидерландах с 1 июня начинается новая фаза смягчения карантинных ограничений: откроются бары, рестораны, кинотеатры и концертные залы.

В стране уже несколько недель снижается количество случаев заражения и смертей, однако премьер-министр Марк Рютте предупреждает, что необходимо продолжать социальное дистанцирование.

В Японии из-за пандемии пришлось отменить популярный студенческий чемпионат по бейсболу – впервые со времен Второй мировой войны.

Всего в мире зарегистрировано более 4,9 миллиона подтвержденных случаев заражения и 323 000 смертей от COVID-19.