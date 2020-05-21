Экономика «открывается», но многие американцы опасаются второй волны заражений

21.05.2020, 2:35, Новости дня

После того, как в США и других странах мира власти начали ослаблять ранее введенные карантинные ограничения, многие бизнесы возобновили работу, однако далеко не в полном объеме. Становится все более очевидно, что экономика не сможет восстановиться, пока не появится вакцина против коронавируса.

В штате Коннектикут, где в среду открылись террасы ресторанов, владельцы заведений обязаны спланировать работу так, чтобы сотрудники не сталкивались друг с другом. Кроме того, в их работе должны быть установлены блуждающие смены и перерывы, чтобы минимизировать контакты между персоналом. Владельцы также обязаны установить специальные пометки для клиентов, чтобы те соблюдали правила социального дистанцирования.

Ресторан Max Fish в Гластонбери, штат Коннектикут, открылся на обед с 16 столиками на открытой террасе. По словам генерального директора ресторана Брайана Косты, в начале дня ресторан был заполнен примерно наполовину, а на ужин были забронированы все имеющиеся в наличии столики.

В ресторане Crab Shell, расположенном на набережной в Стэмфорде, совладелец заведения Джеймс Клиффорд использует двухметровую мерку для проверки расстояния между стульями.

Хозяева ресторана Colonial Tavern во Фредериксбурге, штат Вирджиния, недавно открывшие летнюю террасу, пошли на дополнительные шаги, чтобы успокоить посетителей: в ресторане в начале каждой смены измеряют температуру у сотрудников и публикуют результаты, чтобы с ними могли ознакомиться клиенты.

Некоторые из новых правил открытия ресторанов полностью повторяют рекомендации, ранее выпущенные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Они предназначены для детских учреждений, школ, дневных лагерей, общественного транспорта, ресторанов, баров и других предприятий и организаций.

Например, CDC предлагает, чтобы в общественном транспорте закрывали каждый второй ряд сидений и ограничивали количество пассажиров в автобусе или вагоне метро.

По данным нового опроса, проведенного по заказу «Ассошиэйтед Пресс» Центром исследований по связям с общественностью (NORC), многие американцы сохраняют осторожность на фоне постепенного открытия экономики. Результаты опроса показывают, что 83% жителей США, по крайней мере в некоторой степени, обеспокоены тем, что снятие ограничений может привести к новой волне заражений в их регионе.

Опрос также выявил растущую межпартийную пропасть по этому вопросу: демократы стали более, а республиканцы – менее осторожными, поскольку президент Дональд Трамп призывает власти штатов «открыть нашу страну». Только около трети республиканцев говорят, что они значительно обеспокоены новой волной заражений, в то время как этот вопрос тревожит три четверти демократов.

Учитывая, что до победы над вирусом еще далеко, открытие экономики может происходить по принципу «два шага вперед – шаг назад». Так, автоконцерн Ford на этой неделе временно приостановил производство на сборочных заводах в Чикаго и Мичигане после того, как три сотрудника заразились коронавирусом. Все работы на обоих предприятиях были остановлены для дезинфекции помещений и изоляции людей, контактировавших с зараженными коллегами.

Работа автозаводов «большой тройки» Детройта – Ford, Chrysler и General Motors – была возобновлена в понедельник после двухмесячного простоя. Ранее, напомним, часть их конвейеров была переведена на выпуск аппаратов искуственной вентиляции легких.

Сфера образования также столкнулась с радикальными изменениями. Так, университет Нотр-Дам в Индиане вернет студентов в кампус, однако в расписание внесены значительные изменения: семестр начнется в августе и закончится до Дня благодарения.