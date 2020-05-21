США заблокировали проект заявления России по Венесуэле

21.05.2020, 2:31, Новости дня

США заблокировали российский проект заявления Совбеза ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом в Твиттере сообщил первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский.

В тексте заявления говорилось, что члены организации отвергают применение силы, как это предусмотрено Уставом ООН. Дипломат обратил внимание на то, что в тексте предложенного Россией документа не было никаких обвинений, лишь поддержка основных и общих принципов.

3 мая венесуэльские власти заявили о проникновении группы наемников из Колумбии, они планировали осуществить государственный переворот. Среди задержанных были американцы, сообщает телеканал "Россия 24".

В августе 2018-го, Соединенные Штаты и Колумбия, по утверждению Николаса Мадуро, устроили на него покушение. Тогда несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой, приблизились к месту парада, который принимал Николас Мадуро. Все дроны были подбиты полицейскими снайперами. В результате семь охранников получили ранения и были госпитализированы.

23 февраля прошлого года венесуэльская оппозиция попробовала организовать доставку в страну американской гумпомощи через границу с Колумбией, однако попытка не удалась, а на границе произошли столкновения.