 

США заблокировали проект заявления России по Венесуэле

21.05.2020, 2:31, Новости дня

США заблокировали российский проект заявления Совбеза ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы. Об этом в Твиттере сообщил первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский.

В тексте заявления говорилось, что члены организации отвергают применение силы, как это предусмотрено Уставом ООН. Дипломат обратил внимание на то, что в тексте предложенного Россией документа не было никаких обвинений, лишь поддержка основных и общих принципов.

3 мая венесуэльские власти заявили о проникновении группы наемников из Колумбии, они планировали осуществить государственный переворот. Среди задержанных были американцы, сообщает телеканал "Россия 24".

В августе 2018-го, Соединенные Штаты и Колумбия, по утверждению Николаса Мадуро, устроили на него покушение. Тогда несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой, приблизились к месту парада, который принимал Николас Мадуро. Все дроны были подбиты полицейскими снайперами. В результате семь охранников получили ранения и были госпитализированы.

23 февраля прошлого года венесуэльская оппозиция попробовала организовать доставку в страну американской гумпомощи через границу с Колумбией, однако попытка не удалась, а на границе произошли столкновения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Архангельская область и Ненецкий автономный округ подтвердили намерение объединиться

19.04 / Правоохранители составили 19 протоколов из-за нарушений карантина в украинских церквях на Пасху

09.04 / Страны ОПЕК и Россия близки к договоренности о снижении добычи нефти на 20% – Reuters

13.04 / Глава ВОЗ выразил надежду на продолжение финансирования со стороны США

07.04 / Москвичи смогут увидеть суперлуние в ночь на среду

21.04 / Британия приступает к испытанию вакцины против коронавируса на людях

04.04 / Россия оставила на совести «эстонских парней» слова об отношениях с Арменией

23.04 / МВД решило не депортировать иностранных граждан

10.05 / ВВС США заявили о взрыве бака российского «Фрегата» в космосе

13.04 / Рубль укрепился к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска