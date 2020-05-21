Ничто не останется незамеченным: цифровые платформы знают о вас все

21.05.2020, 2:30, Новости дня

Британской газета The Guardian наделала немало шуму, и это еще мягко сказано. Объем публикации небольшой, зато фактов в ней хватит, чтобы у всего человечества случился приступ коллективной паранойи. Ну, или по крайней мере, чтобы подобный приступ случился у всех без исключения владельцев iPhone, iPad и другой продукции от компании Apple. Ведь речь в заметке о якобы массовой слежке американских гаджетов за десятками миллионов пользователей. Причем не такой, которую можно было бы ограничить, например, отключив геолокацию или запретив определенным приложениям собирать личные данные. А постоянной, и, опять же якобы, абсолютно неизбежной — посредством встроенного в технику голосового помощника. То есть всем известной программы Siri. Она, мол, не только отвечает на конкретные запросы, будучи активированной, но и даже в спящем режиме записывает буквально все подряд, включая фоновые разговоры и даже случайные звуки.

"Слушал сотни записей каждый день с разных устройств", — говорит Томас Ле Боннек, бывший субподрядчик Apple, который, судя по всему знает кухню изнутри. Siri даже не надо было активировать, что та прислушалась к разговору, как и хозяина, так и тех кто находился рядом.

"Записи не ограничивались пользователями устройств Apple, но также включали родственников, детей, друзей, коллег, всех. Система записывала все — имена, адреса, сообщения, поиски, фоновые шумы, фильмы и разговоры".

По сути, это продолжение скандала — Томас Ле Боннек еще прошлым летом уволился из-за этических противоречий и на этом не остановился. Предал огласке. И Apple признала, что не полностью соответствуют своим высоким идеалам. Выпустила обновления, и дала возможность пользователям выбирать — включить или отключить голосовые записи. Однако, часть экспертов сомневается, что функция работает исправно.

"Ничего не было сделано, и ситуация даже хуже. Siri и другие компоненты собирают аудио даже в тех случаях, когда пользователь об этом не просил. Передают на сервера Apple, и сейчас это делается даже когда Siri выключена. Не просто передаются, но и снабжаются геометкой, и личными данными пользователя", — говорит эксперт по кибербезопасности и конкурентной разведке Андрей Масалович.

Личные и деловые разговоры, тайны и желания отправляются на сервера, и гарантии, что их не будут использовать, у экспертов по кибербезопасности нет. Одни скажут, что так настраиваются сервисы, искусственный интеллект и так далее. Другие видят простор для шпионажа и шантажа. Ведь неизвестно у кого именно окажутся персональные данные.

"К сожалению, это аксиома современности, что никто из нас не защищен. Как только вы взяли какое-то электронное устройство, неважно – телефон, планшет, ноутбук, нужно быть готовым, что все, что вы делаете, оставляет за собой цифровой след, и все, что вы делаете за этим устройством, рано или поздно может оказаться в чужих руках", — говорит руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.

Но даже учитывая, что о так называемой "цифровой невинности" заикаться легкомысленно, существует и политика конфиденциальности и, в конце концов, законодательство разных стран. В своем обращении бывший подрядчик Apple пеняет: вот в ЕС самый строгий закон о защите данных, но применяется ли он? В любом случае, в Apple наверняка готовы к таким вопросам. Юридически.

"Является ли это персональными данными? То есть, скорее всего, вендор будет апеллировать к тому, что это технологическая информация, необходимая для улучшения качества сервисов, и вы часто в любом телефоне, не задумываясь, кликаете на галочку "я согласен, чтобы информация моя отправлялась" поставщику. Это и в Microsoft, и в Apple, и в Google", — говорит генеральный директор компании по разработке программных и аппаратных средств защиты информации Андрей Голов.

Но бывшему сотруднику признание вины и обновления от Apple, видимо, было мало. Он уверен, компания из Купертино не проводила внутреннего расследования. И хочет, чтобы его провели компетентные органы. А это может стать еще одним болезненным ударом по репутации.