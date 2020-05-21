 

Яббаров из “Дома-2” сообщил о пополнении в семье: Это моя страсть

21.05.2020, 2:12, Разное

Телепроект “Дом-2” позволил молодому человеку реализоваться в качестве ведущего и шансонье. Деятельность приносит мужчине неплохой доход. Около года назад артист приобрел автомобиль премиум-класса, однако в среду сообщил, что обзавелся новым транспортным средством.

Судя по фотографии, Илья Яббаров решил приобрести машину с пробегом. Но, как говорится, чего не сделаешь ради мечты. “Друзья, наконец-то в нашей семье пополнение,
БМВ Х6 добро пожаловать домой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Это моя страсть с детства”, – написал шоумен под снимком.

Как отметил мужчина, он всегда твердил матери, что будет кататься только на BMW. Стоит добавить, что в публикации артист также отметил свою возлюбленную Настю Голд. Скорее всего, пара вместе совершила покупку автомобиля. Причем несколько недель назад участник шоу “Дом-2” подумывал закончить отношения с девушкой. Видимо, молодым людям удалось решить проблемы, и Илья Яббаров даже обмолвился, что мечтает о ребенке от партнерши.

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Публикация от ИЛЬЯ ЯББАРОВ (@yabbarov_official) 20 Май 2020 в 3:46 PDT

Поклонники в комментария уточнили, куда делась старая машина. Артист прямо ответил, что продал ее, и не жалеет. “С пополнением Вас😍”, “Поздравляю!”, “Шикарный🤩🤩🤩 но слишком дорог в обслуживании”, – отреагировали подписчики.



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