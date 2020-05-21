Лавров поздравил Шойгу с 65-летием

21.05.2020, 2:08, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием.

«Уважаемый Сергей Кужугетович, от всей души поздравляю Вас с Днем рождения», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте МИДа.

Лавров подчеркнул, что уже «на протяжении многих лет» знает Шойгу «как надежного друга, настоящего патриота, высочайшего профессионала». Жизнь Шойгу стала для многих «ярким примером самоотверженности, мужества и верности долгу», сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что нынешний министр обороны «плодотворно трудился на различных, самых непростых направлениях». В частности, нельзя переоценить его «вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», а также в «всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа».

Лавров заявил, что дорожит дружбой с Шойгу, всегда рад их встречам – «по служебным делам, на спортивных площадках, за кружкой чая у костра или в Русском географическом обществе».

Глава МИД РФ пожелал Шойгу «сохранять богатырское сибирское здоровье и продолжать созидать на благо Родины».