Мнение: Тогда службу нес на границе с Японией, и сейчас оказался посреди войны на границе

21.05.2020, 2:03, Разное

Военкор Макс Фадеев об обстрелах на Донбассе.

Над пропастью во лжи

"Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем… […] Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам" – не краснея заявил сегодня на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Хотя, согласно отчету УВКПЧ ООН (https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_RU.pdf), 81% жертв (убитых и раненных) за 2019-й год были зафиксированы международными наблюдателями именно на стороне республик. Даже председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богне была вынуждена сакцентировать ответственность на командовании ООС в своем недавнем призыве (http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4902-zakhyst-tsyvilnykh-osib-povynen-staty-absoliutnym-priorytetom-dlia-vsikh-storin-konfliktu-matilda-bohner-holova-monitorynhovoi-misii-oon-z-prav-liudyny-v-ukraini) (8 мая) прекратить огонь и сделать приоритетом безопасность мирных жителей.

В то же время, ситуация на нескольких участках фронта и в близлежащих поселках серьезно обострилась. И если, например, про Горловку, Александровку, Саханку еще что-то известно из новостей – то эскалация на участках возле Березовского и Голубовского (ЛНР) остается в медийной тени. Уже более недели Кировск остается без воды, поскольку ВСУ перебили ЛЭП, питающую водонапорную станцию и открывают огонь по ремонтникам, которые безуспешно пытаются её починить. А накануне Дня Победы украинские "рыцари" оригинально "поздравили" последнего ветерана Великой Отечественной в Голубовском, поразив из ПТУР-а (противотанковой ракетой) гражданский ЗИЛ с привезенным ему углем (см. фото), водитель чудом выжил. Сергей Игнатьевич – так звали ветерана – обо всей этой ситуации лишь иронизировал: "тогда службу нес на границе [с Японией], и сейчас оказался посреди войны на границе".

На самой передовой (в районе вышеупомянутых нас.пунктов ЛНР) ситуация еще более удручающая – по позициям прилетает в сутки от 60 до 200 с лишним снарядов 120мм и 152мм калибра. Но парадоксально иное – ВСУ даже превзошли главнокомандующего и сваливают всю вину на народную милицию с особой хитростью и цинизмом: перед тем как открыть огонь – отправляют жалобу в СЦКК на "нарушение перемирия боевиками". Причем этот финт проделывался уже много раз и в ДНР, и в ЛНР – доходило даже до абсурда: снаряд разбивает позицию, тяжело ранит бойца, его эвакуируют (и поэтому ответку не дают – хотя приказ и так есть "не поддаваться на провокации"), а тут ещё и от высшего командования "прилетает" разгромный выговор (с дальнейшими непростыми последствиями) – поскольку начальники поверили украинским представителям в СЦКК! И такая необъяснимая доверчивость высшего командования проявлялась неоднократно, что весьма деморализующе влияет на личный состав. Поэтому на передовой у солдат закрепилась верная примета: если в СЦКК поступает жалоба от ВСУ – жди минометного обстрела.

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До кучи.

1. Заявление о повышении боевой готовности НМ ДНР https://dan-news.info/official/zayavlenie-unm-dnr-o-povyshenii-boevoj-gotovnosti-sil-narodnoj-milicii.html

2. Последствия обстрела Донецкого http://lug-info.com/news/one/predstaviteli-lnr-v-stskk-zafiksirovali-posledstviya-obstrela-donetskogo-so-storony-vsu-foto-56430

3. Стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk после угроз из ДНР и ЛНР провел облет линии фронта на Донбассе

4. Янтарные комнаты Украины https://liva.com.ua/yantarnaya-komnata-spryatana-v-ukraine.html (о янтарном бизнесе на Украине – покуда идет война, кто-то делает высокодоходный "бизнес")

5. Федерация Бокса России передала в ДНР плакаты с изображением Сталина (которые на 9 мая запускали над Россией на воздушных шарах) для размещения на высотках в Донецке.