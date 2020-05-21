В Минсоцполитики заверили в отсутствии оснований для резкого роста бедности в Украине

21.05.2020, 1:50, Новости дня

В Министерстве социальной политики Украины опровергли информацию об ожидаемом в 2020 году резком росте уровня бедности в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В министерстве отметили, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла коррективы в показатели социально-экономического развития страны, но резкого роста уровня бедности не ожидается. В конце 2020 года уровень бедности составит 45%, что всего на 6,5% выше показателей 2019 года, тогда было 38,5%.

По данным ведомства, в течение последних трех лет в Украине наблюдается уверенный выход из кризиса. Украина имела реальные шансы достичь по уровню бедности показатели 2008 года, в частности, в 2018 году уровень бедности составлял 43,2% по сравнению с 58,6% в 2016 году. В 2019 году он также продолжил снижаться.

“Уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году. Мониторинг показателей бедности, по данным девяти месяцев 2019 года, также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине”, – говорится в заявлении.

В Минсоцполитики назвали некорректными данные ЮНИСЕФ, в которых сообщалось о “резком росте уровня бедности с 27,2% до 43,6%”.