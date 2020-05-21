Британская Times взяла интервью у Гиркина

21.05.2020, 1:50, Новости дня

Бывший офицер российской разведки, “министр обороны ДНР” в 2014 году Игорь Гиркин заявил в интервью влиятельному британскому изданию Times, что берет на себя “моральную ответственность” за гибель 298 человек на борту пассажирского самолета, сбитого над Восточной Украиной.

По его словам, он командовал “ополченцами” и был участником военного конфликта, следовательно, должен морально отвечать за случившееся. При этом вооруженные формирования “ДНР” не имеют отношения к крушению авиалайнера, сказал Гиркин.

На вопрос корреспондента, можно ли истолковать его слова как признание того, что вина лежит на российских военных, Гиркин сказал, что “люди могут толковать это как хотят”.

Интервью бывшего главаря группировки “ДНР” газете Times вышло 20 мая, через два дня после появления в YouTube беседы Гиркина с основателем издания “ГОРДОН” Дмитрием Гордоном.

С апреля по август 2014-го Гиркин участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области и удерживали город до июля. В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия “министра обороны ДНР” и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным в интервью Гордону, может быть использована в судебном процессе в Нидерландах. “Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался”, – подчеркнул представитель Bellingcat.