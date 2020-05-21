 

Год на должности. Пресс-конференция Зеленского в фотожабах

21.05.2020, 1:50, Новости дня

20 мая, в первую годовщину инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, которая состоялась на территории Мариинского дворца в Киеве. Офис президента анонсировал мероприятие накануне и отметил, что из-за эпидемии коронавируса количество журналистов будет ограниченным. В течение трех часов Зеленский обсуждал с журналистами войну на Донбассе, расследование убийств активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета, ремонт госдорог, пленки брата главы Офиса президента Украины Дениса Ермака, поездку в Оман, друзей во власти, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, выдвижение на второй срок и многое другое.

“ГОРДОН” собрал подборку шуток и фотожаб, которые появились в интернете после пресс-конференции Зеленского.

Posted by Олександр Бабак on Kolmapäev, 20. mai 2020

Posted by Олександр Бабак on Kolmapäev, 20. mai 2020

Posted by Алексей Голобуцкий on Kolmapäev, 20. mai 2020

Posted by Алексей Голобуцкий on Kolmapäev, 20. mai 2020

у Маріїнському палаці триває прес-конференція Володимира Зеленськогофоторепортаж Процишин Богдан & Bohdan Protsyshyn

Posted by Процишин офіційний on Kolmapäev, 20. mai 2020

Максимально короткий пересказ пресс-конференции Владимира Зеленского. pic.twitter.com/UAXy2AyfII

— Віталій Барабаненко (@baraban088) May 20, 2020

Коротко про прес-конференцію Зеленського

Posted by Anton Hodza on Kolmapäev, 20. mai 2020

– Вибачте, ми не можемо вас акредитувати на прес-конференцію президента, бо там лише вісім місць, і всі вже зайняті 95 кварталом.

Posted by Anton Hodza on Teisipäev, 19. mai 2020

А з якого це видання журналіст?Щось не впізнаю

Posted by Anton Hodza on Kolmapäev, 20. mai 2020

#FillFeaouill
Наглядно и коротко о пресс конференции Зеленского. pic.twitter.com/777AJwrBgN

— Себастьян Перейра (@melnyk_serhii) May 20, 2020

Фото: Анатолий Лесык / Facebook

Фото: Олександр Бабак / censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Курс урінотерапії …

Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 20. mai 2020

🙂

Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 20. mai 2020

Зато дуже впевнено!

Posted by GONI Мемаси on Kolmapäev, 20. mai 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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