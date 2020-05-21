Личное: Это всё ещё Россия?

21.05.2020, 1:30, Разное

Вы все очень любите Эминчика Агаларова — я его не люблю, и хочу конкретно объяснить почему.

Прочитала вчера дичайшую новость: нищая больница подмосковного Красногорска финансирует Крокус Экспо.



Они смотрят на тебя, как на нищеброда и пыль.Фото: Соцсети

Крокус, чтобы вы знали, это такой огромный выставочный и концертный комплекс, принадлежащий азербайджанскому миллиардеру Агаларову Араз Искендер оглы.

Папенька Эмина делает деньги: а почему бы не взять баблишка и у больнички? Читай — с нашей и так нищенькой, простенькой, скромненькой и оттого неопрятненькой медицины.

Вот, как в новостях это преподносят:

«Компания «Крокус Интернэшнл» миллиардера Араза Агаларова получила 1 млрд рублей за размещение временного госпиталя на территории «Крокус Экспо» в Москве. Подряд достался фирме без конкурса.

Во временном госпитале обустроят 1500 коек для заражённых коронавирусом. Деньги на эти цели выделила красногорская больница. Одно место обошлось лечебнице в 690 000 рублей», — сообщает CurrentTime.TV

На Востоке, в частности в Азербайджане, чтобы вы знали, миллиарды именно так и делаются: с нищих — по нитке, дружку президента — ещё миллиардик.

Простых людей там за людей не считают. Принадлежишь ты к семье президента Алиева? Ты человек. Дружишь с ними? Тебе всё можно — хоть петь фальцетом, как Эмин, хоть хапнуть ещё миллиард за павильон, который совершенно не нужен ни нам, ни больным, как Араз Искандер оглы.

И ладно бы, тот Азербайджан — сопредельное государство. Пусть что хотят, то и воротят у себя.

Но почему такое происходит в России? Неужели наш нищий бюджет во время эпидемии должен кормить ещё и азербайджанского олигарха?

С деятельностью старшего Агаларова я столкнулась буквально на днях. Сижу на террасе, смотрю мимо мой сосед едет на квадроцикле с сынишкой.

Куда, ору им, а они мне: на речку!

Ну, ок — на речку? Покататься на лодке — прекрасно. Хорошие мужики у нас — детьми занимаются.

Через два часа вижу, как сосед возвращается со сломанным прицепом, грустным сынишкой и сам весь понурый.

Что же случилось? А то, что боевики Агаларова перекрыли проезд к нашей речке Беляне.

«Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд», — ст. 6 Водного кодекса РФ.

Сосед с сыном упёрлись в шлагбаум, где охранник на ломаном русском им заявил, что к реке ехать нельзя по личному указанию великого падишаха Агаларова Араза Искендер оглы, папеньки-миллиардера Эмина.

Тут же подъехали автомобили Кадиллак без номеров. Что ещё интереснее — с незаконно установленными мигалками. Оттуда высыпало ещё пять то ли боевиков, то ли джигитов. Начальник охраны отказался даже представиться, они все вместе обматерили отца при 10-летнем сыне!

Бедный мальчишка пытался чинить своими ручками сломанный прицеп, а бугаи-охранники стояли и натурально глумились. К речке нельзя — к нашей, российской речке преградили путь охранники Агаларов Эстейт.

Почему нельзя, если в Конституции русским языком написано, что реки — это собственность народа? Наверное, русский язык не знают, а потому не смогли прочитать. Что ж, бывает.

Кругом у нас изоляция. Люди сидят по домам. Почему бы отцу с сыном не выехать покататься на лодке? Но на пути стоит охранник без маски, без средств защиты, вопреки установленным нормам. К нарушителю на подмогу спешат ещё 5 охранников на автомобилях без номеров — что им наши законы?! — и накидываются на человека, который имеет право, как и все мы, пользоваться рекой.

И этому олигарху, который поставил пост джигитов охранять речку от проникновения жителей, нищая больница выделяет миллиард наших рублей — простите, это Россия или уже Азербайджан, где всё можно?

Что примечательно, всё это происходило под камерами наблюдения. То есть, они настолько уверены в своей безнаказанности, что не боятся законных последствий. Что им те камеры? Да то же, что и российский закон — им приказал азербайджанский олигарх обидеть местного жителя!

Арас Ибрагим оглы, извиниться не хочешь перед отцом и особенно перед мальчишкой? Очень советую это сделать лично: [email protected] , как настоящий мужчина, способный отвечать за свои проступки.

Что чувствуете? Рассказывайте.