Астронавты НАСА готовятся к запуску космического корабля Crew Dragon
21.05.2020, 1:20, Новости дня
Астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен в среду прибывают из Хьюстона в Космический центр им. Кеннеди во Флориде, где начинается волнующий процесс подготовки к первому за девять лет запуску астронавтов из США, назначенному на 27 мая. Они отправятся в космос на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
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Экипаж космического корабля Crew Dragon прибыл во Флориду
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Поскольку исторический запуск – первый с момента закрытия программы космических шаттлов – проходит в условиях пандемии, доступ журналистов на объект ограничен. Астронавты будут давать интервью меньшему количеству изданий и в виртуальном формате.
Херли был одним из астронавтов НАСА, принявших участие в последнем запуске шаттла.
Самолет из Хьюстона приземлится на взлетно-посадочной полосе, которая раньше использовалась для шаттлов. Там астронавтов встретят глава НАСА Джим Брайденстайн и директор Космического центра Боб Кабана. Там же пройдет пресс-конференция с участием небольшого пула журналистов.
Для Брайденстайна это будет первая возможность публично прокомментировать неожиданную отставку руководителя пилотируемых программ освоения космоса Дага Ловерро, который покинул свой пост в понедельник.
В субботу состоится генеральная репетиция запуска, а в следующую среду в 16.33 астронавты отправятся на Международную космическую станцию.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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