Астронавты НАСА готовятся к запуску космического корабля Crew Dragon

21.05.2020, 1:20, Новости дня

Астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен в среду прибывают из Хьюстона в Космический центр им. Кеннеди во Флориде, где начинается волнующий процесс подготовки к первому за девять лет запуску астронавтов из США, назначенному на 27 мая. Они отправятся в космос на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Поскольку исторический запуск – первый с момента закрытия программы космических шаттлов – проходит в условиях пандемии, доступ журналистов на объект ограничен. Астронавты будут давать интервью меньшему количеству изданий и в виртуальном формате.

Херли был одним из астронавтов НАСА, принявших участие в последнем запуске шаттла.

Самолет из Хьюстона приземлится на взлетно-посадочной полосе, которая раньше использовалась для шаттлов. Там астронавтов встретят глава НАСА Джим Брайденстайн и директор Космического центра Боб Кабана. Там же пройдет пресс-конференция с участием небольшого пула журналистов.

Для Брайденстайна это будет первая возможность публично прокомментировать неожиданную отставку руководителя пилотируемых программ освоения космоса Дага Ловерро, который покинул свой пост в понедельник.

В субботу состоится генеральная репетиция запуска, а в следующую среду в 16.33 астронавты отправятся на Международную космическую станцию.