США ввели новые санкции против Ирана

21.05.2020, 1:20, Новости дня

Соединенные Штаты вводят финансовые санкции и визовые ограничения в отношении 12 иранских физических и юридических лиц. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном 20 мая.

В число подвергнутых санкциям лиц входит нынешний министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли. Американское правительство считает его напрямую причастным к кровавому подавлению народных протестов в Иране в 2019-м году, в результате которых было убито множество протестующих; среди них, по меньшей мере, 23 несовершеннолетних.

Главе иранского МВД и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США.

В дополнение к нарушениям прав человека в пределах собственных границ, указывается в заявлении, Иран имеет давнюю историю убийств и терроризма в других странах.

Другим лицом, попавшим под санкции, стал Али Фаллахиан, который занимал пост главы разведывательной службы Ирана (MOIS) с 1989 по 1997 год. В течение этого времени он участвовал в целом ряде убийств и нападений по всему миру, в том числе – в убийстве в 1995 году Алисы Флатоу, 20-летней американской студентки по обмену, погибшей от взрыва смертника в секторе Газа. Он также несет ответственность за взрыв в еврейском общинном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек.

«Стремясь скрыть доказательства злоупотреблений режима против своего народа, Иран в ноябре прошлого года практически полностью закрыл доступ к глобальному Интернету, – говорится в заявлении госсекретаря США. – В результате почти все 80 миллионов человек (иранского населения) на неделю оказались в цифровом мраке, а силы безопасности убили 1500 человек и произвольно задержали еще тысячи».

Помпео призвал технологические компании в США и во всем мире внести свой вклад в улучшение «свободного потока информации» для иранского народа.