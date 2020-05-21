Иракская разведка сообщила о задержании возможного нового лидера террористов

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21.05.2020, 1:18, Новости дня

Иракские спецслужбы утверждают, что задержали лидера организации ИГИЛ (запрещена в России), которую он возглавил после ликвидации Абу Бакра Аль-Багдади.

Фотографии ещё накануне опубликовал иракский эксперт по вопросам борьбы с экстремизмом. По его информации, этот человек в прошлом был на высоком посту в террористической организации "Аль-Каида" (организация запрещена в РФ), а в 2007 присоединился к ИГИЛ. Его арестовали в 2019 году; на допросе как раз он и рассказал, где скрывается Аль-Багдади, сообщает телеканал "Россия 24".



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