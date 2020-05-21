Деятели культуры решили и дальше развивать цифровой формат искусства

21.05.2020, 1:18, Новости дня

Какое будущее ждет искусство после пандемии, станет ли дистанционный формат новой реальностью – об этом говорили на онлайн-конференции. В дискуссии приняли участие представители культуры и бизнеса, среди них режиссер Тимур Бекмамбетов, музыкант Денис Мацуев, худрук театра Наций Евгений Миронов.

Так, по мнению министра культуры Ольги Любимовой, опыт работы онлайн сложно переоценить, а направление необходимо развивать и после снятия режима самоизоляции, передает "Россия 24".

"Никто не хотел бы, чтобы мы выходили в онлайн-режим и оставались в нем. Конечно всем хочется, чтобы мы все вернулись в залы, кинозалы. Но то, что это получилось так, то что зрители смотрят с таким интересом, показывают своим детям такой сложный контент, по большому счету. Потому что не все привыкли дома, сидя на диване смотреть классические художественные произведения, не все привыкли смотреть балет. Мы все хотим, чтобы артисты работали на сцене, зрители сидели в зале, чтобы музеи посещались офлайн. Но этот опыт, конечно, неоценим, его сложно переоценить. Я думаю, что мы будем в дальнейшем разрабатывать отдельно эти направления", — сказала Любимова.

А еще, по словам участников дискуссии, благодаря пандемии произошел быстрый переход культурных продуктов в цифровое пространство. Например, онлайн-спектакли, дистанционные выставки, интерактивные экскурсии и так далее. То, что планировалось на годы вперед, получилось осуществить буквально за несколько недель.

"Наш уровень погруженности в цифровой мир за эти два месяца изменился просто радикально. Эксперты McKinsey оценили, что за эти два месяца, вдумайтесь, всего за восемь недель компании, организации, структуры совершили цифровой скачок длиною примерно в пять лет. То, что обычно у компаний в своих стратегиях технологического развития оценивали в годы, было сделано во многом в течении двух месяцев. Надо сказать, что в первых рядах, конечно, идут культурные организации", — резюмировала министр культуры.