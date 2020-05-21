В Ярославской области начали строительство новых очистных сооружений на Волге

21.05.2020, 1:18, Новости дня

Чтобы сохранить главную реку России, в Ярославской области начали масштабную реконструкцию и строительство новых очистных сооружений. Все они будут сделаны в рамках национального проекта "Оздоровление Волги".

На левом берегу Тутаева построены локальные очистные сооружения для многоступенчатой биологической очистки стоков. Здесь установлено самое современное оборудование. Очистные запроектированы с расчетом на увеличение мощности, сообщает "Россия 24".

Хорошими темпами идет реконструкция очистных сооружений канализации в поселке Каменники Рыбинского района. На сегодняшний день выполнено 75 процентов от общего объема работ. Объект планируется сдать в ноябре текущего года. Реализация проекта позволит значительно повысить эффективность очистки сточных вод.

В РФ отметили день Волги. Эта крупнейшая река в Европе протянулась почти на три тысячи 700 километров. Она проходит по 15 областям и впадает в Каспийское море. Для улучшения экологической ситуации на Волге проводятся мероприятия в рамках национального проекта "Экология". Прежде всего они направлены на оздоровление и сохранения великой реки.