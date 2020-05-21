Мнение: Российская цивилизация, древнеримский капитализм и 40 лет тюрьмы за жука

21.05.2020, 1:15, Разное

1. Владимир Путин назвал Россию «не просто страной», а «отдельной цивилизацией», сославшись на то, что у нас многонациональная страна со множеством культур. Впрочем, у понятия локальной цивилизации общепринятого определения нет, так что при желании можно сколько угодно спорить о статусе России, о её принадлежности к Востоку либо Западу, и так далее. Главное здесь другое:

https://lenta.ru/news/2020/05/17/russia/

Президент заметил, что если власти хотят сохранить цивилизацию, то должны делать упор на будущее и развитие высоких технологий. «Мы действительно должны посмотреть на то, что делается в других странах мира, на их достижения, но никогда не забывать, что у нас есть очень хорошая собственная база», — сказал Путин, отметив, что если бы Россия не имела своей базы, то у страны не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

То, что у нас есть свой язык и своя культура – или даже много языков и культур – это, конечно, важно. Но то же самое есть и у каких-нибудь папуасов Новой Гвинеи или индейцев Амазонии.

На масштабную, весомую цивилизационную отдельность в современном мире мы можем претендовать до тех пор, пока наша экономика будет строиться на собственных передовых технологиях в одних отраслях и собственных аналогах иностранных технологий в других (пускай не везде, но много где). Имеются в виду не только наше уникальное оружие и космические ракеты, но и собственные интернет-сервисы, собственные компьютерные игры и всё прочее, что реально важно в нашей жизни.

В этом плане наш Президент бесспорно прав: судьба нашей и всех прочих цивилизаций будет зависеть прежде всего от их способности к технологическому развитию.

2. Читатель dataneversleeps решил поспорить со мной насчёт капитализма в Античности. Не буду приводить всю серию его длинных и интересных комментариев, но одно из основных возражений состоит в том, что не только древние греки, но и древние римляне на самом деле были капиталистами:

https://olegmakarenko.ru/1857811.html?thread=745000211#t745000211

Итак, «аграрная империя», как могли бы сказать некоторые – «зерноколонка», подверженная неотвратимым ударам климата, каким же был Рим?

Разумеется, никаким социализмом там и не пахло) настоящий, ничем не ограниченный пещерный капитализм в чистом виде.

Частная собственность на средства производства? Пожалуйста: в отсутствие автоматизации и станков производственной силой была мышечная – получите свободу владения капиталом в виде рабов.

Свобода предпринимательства? Без ограничений, вплоть до покупки частных армий и самой должности Императора.

Свобода капиталистического слова, престиж и общественное влияние? Покупайте одобрение плебеев за хлеб и зрелища, вплоть до прямой покупки голосов на выборах.

Мечтаете о международной торговле и глобализации? Обложите данью завоёванных врагов и получайте со своего удачного вложения в провинции постоянную капиталистическую ренту.

Отчасти с этим можно согласиться. Капитализма, в плохом или хорошем смысле слова, в Древнем Риме было предостаточно. Здоровым и полноценным, однако, он не был, хотя бы по причине наличия рабов.

Чтобы построить более продвинутые формы капитализма, как в Европе Нового времени, римлянам не хватило ряда ключевых технологий, развитию которых помешали рабовладение и слабый уровень конкуренции (по сравнению с конкуренцией между теми же древнегреческими городами).

А вот социализм в Древнем Риме как раз-таки вполне можно усмотреть, хотя бы в знаменитых бесплатных раздачах хлеба, зрелищ и денег римским гражданам:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлеба_и_зрелищ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрументарные_законы

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конгиарий

Эти раздачи происходили не только от имени частных лиц, но и от имени государства (впоследствии – императора) практически на регулярной основе. Историки полагают, что это сыграло огромную роль в падении древнеримских нравов и крахе империи.

3. Жуткая история произошла с российским энтомологом в Шри-Ланке. Его посадили в переполненную местную тюрьму, где могут оставить на 40 лет, просто потому, что он нашёл и поднял на улице мёртвого жука:

https://lenta.ru/articles/2020/05/14/beatles/

Запрет на незаконное коллекционирование, действующий на Шри-Ланке, не делает разницы между убийством и сбором уже мертвых животных. Это значит, что полностью оправдаться зоологу будет сложно.

Даже в эпоху глобализации поездки в некоторые страны до сих пор несут в себе непредвиденную опасность. Особенно это касается стран, которые имеют договор о выдаче с США. Как показывает печальный опыт, американцы могут затребовать арест абсолютно любого человека, который по каким-то причинам покажется им интересным для заключения в тюрьму.