Мнение: Зеленский про Порошенко и Крым

21.05.2020, 1:06, Разное

Действующий президент Украины прокомментировал компромат на бывшего президента Украины – слив записей переговоров Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Дословно: «Про Порошенко и Байдена, да, я слышал… Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. […] Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена» (отсюда).

Что думает Зеленский про Порошенко с Байденом – это исключительное внутреннее дело Украины, пусть со своим экс-президентом Украина сама разберется, нас это касается.

А вот не обратить внимания на слова Зеленского о российском Крыме не могу. Президент Украины пожаловался, что президент России не хочет обсуждать вопрос «возвращения Крыма под контроль Украины».

Ну а что там обсуждать-то, если вопрос закрыт? Если Путин начнет обсуждать этот вопрос, он сам может стать фигурантом уголовного дела. Как Порошенко.

И Зеленский, думаю, это прекрасно понимает. Но вынужден периодически говорить о Крыме, чтобы украинских ватников ублажить…

Фотография отсюда