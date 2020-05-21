 

“На кону большие деньги”: Кожевникова объяснила происхождение коронавируса заговором

21.05.2020, 1:00, Разное

Своими мыслями о коварной инфекции звезда поделилась в “Инстаграм”. Мария Кожевникова заявила, что в последнее время тщательно следит за публикациями независимых ученых, которые наталкивают на мысль, что с коронавирусом в мире не все так очевидно.

“На кону большие деньги и власть над человечеством!” – отметила артистка. Она добавила, что людей заставляют бояться и закрыться, а также верить в то, чего не существует, и, наоборот, не замечать глобальных перемен.

При этом Мария Кожевникова не отрицает того факта, что коронавирус в мире существует. “Но чьих это рук дело?! Почему именно сейчас?! К чему это приведет?! И главный вопрос – кто на этом заработает?!” – негодует знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Май 2020 в 12:50 PDT

Мария Кожевникова призвала поклонников как можно больше читать о ситуации, которая сейчас складывается вокруг распространения коронавируса в мире. Особенный интерес у нее вызывают акции протеста в Германии против обязательной вакцинации от COVID-19.

Отметим, ранее теориями заговора увлеклась еще одна светская львица – Виктория Боня. Модель прославилась верой в чипирование и прочие подобные схемы. Она опубликовала подборку материалов, в которых сообщалось, что вышки 5G неимоверно опасны, а коронавирус в мире придумал Билл Гейтс.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Мнение: Коронавируснуй суверенитет

12.04 / Рожки с маслом

26.04 / Мнение: Голос подземелья

12.05 / Личное: Какой-никакой, а свой!

17.05 / Канделаки откровенно рассказала о проблемах из-за беременности

26.03 / Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

09.04 / Личное: Толстая. Нищая. Тупая

03.04 / Samsung Galaxy Note 20+ заметили в бенчмарке Geekbench

13.05 / Facebook в очередной раз удалил Instagram-аккаунт Рамзана Кадырова

10.05 / Представитель МИД РФ Захарова раскритиковала США, присвоившим себе победу над нацистами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска