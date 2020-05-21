Мнение: “Ты не пройдешь!”

21.05.2020, 0:50, Разное

Масочный режим в Анапе.

Когда пранк вышел из под контроля.

Сегодня ходил за посылкой с ОЗОНа (приехали дневники Геббельса, про них отдельно), на вид, если процентов 10 носит маски, то хорошо. В автобусе, где ношение масок обязательно, кроме меня маска была только у одной девушки, остальные, включая водителя, благополучно забили. Хотя по указу губернатора, в магазинах и общественном транспорте, ношение масок обязательно и за ее отсутствие можно впаять штраф. Но с контролерами видимо проблема. В итоге, не режим,а профанация сплошная. Видимо нужны такие боевые пенсионерки с видео, чтобы доходчиво агитировать. Заходишь в маршрутку без маски, а там тебя прямо на входе "Почему без маски?!!! У нас МАСОЧНЫЙ! МАСОЧНЫЙ!!!"

Тем не менее, на федералке Севастополь вчера хвалили и ставили в пример за качество тестирования и сдерживание роста заболеваемости. Посмотрим, как дальше пойдет, после отмены части ограничительных мер.