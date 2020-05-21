 

В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

21.05.2020, 0:48, Новости дня

За сутки в российской столице скончались 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония. Общее число скончавшихся в Москве вирус-положительных пациентов – 1794, передает ТАСС.

19 мая скончались 75 вирус-положительных пациентов.

Мэр российской столицы Сергей Собянин пояснил, что накапливающийся объем пациентов в стационарах и реанимациях создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в Москве.

При этом премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что России удалось избежать негативных прогнозов по коронавирусу и взрывного развития распространения инфекции. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ постепенно стабилизируется, особенно в Москве.

В РФ количество выписанных из больницы или с больничного по выздоровлению от коронавируса впервые больше числа новых случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / В России второй день проходят виртуальные митинги на Яндекс-картах

10.05 / В России в ДТП погиб украинец

27.04 / Том Хэнкс здоров и собирается ударить по коронавирусу «Хэнк-циной»

12.05 / Рубль вырос к доллару и евро

01.04 / Guardian – из-за пандемии старейшему жителю земли вручили сертификат о рекорде «с безопасного расстояния»

04.04 / Ученые доказали, что в Австралии обитали древние безухие тюлени

27.04 / Исполнительный директор Формулы-1: сезон начнется в июле, в него войдут 15-18 гонок

28.04 / Запланирована очная встреча глав МИД БРИКС

16.04 / Гривна подорожала относительно евро и рубля

07.05 / Собянин высказался за ужесточение режима передвижения по Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска