В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
21.05.2020, 0:48, Новости дня
За сутки в российской столице скончались 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации.
У них была подтверждена пневмония. Общее число скончавшихся в Москве вирус-положительных пациентов – 1794, передает ТАСС.
19 мая скончались 75 вирус-положительных пациентов.
Мэр российской столицы Сергей Собянин пояснил, что накапливающийся объем пациентов в стационарах и реанимациях создает нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность в Москве.
При этом премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что России удалось избежать негативных прогнозов по коронавирусу и взрывного развития распространения инфекции. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ постепенно стабилизируется, особенно в Москве.
В РФ количество выписанных из больницы или с больничного по выздоровлению от коронавируса впервые больше числа новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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