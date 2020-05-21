Мнение: Путин – властелин цифр

21.05.2020, 0:45, Разное

Прямо даже не знаешь, за кого болеть в этой ситуации. С одной стороны, я против всяческих полицейских карантинов – и значит, по идее, должен быть за Путина. Так как Путин, что очевидно, еще 11 мая решил «всю эту дурацкую эпидемию сворачивать к чертям собачьим», на что и дал соответствующие указания. Аналитики называют две основные причины: во-первых, Путину стало жалко денег (если длить карантин, точно придется уже в этом месяце потрошить ФНБ), и, главное – ему надо провести “голосование по собственному обнулению”, что при карантине невозможно. Но, с другой стороны – нельзя же делать так топорно, как прапорщик из анекдота: «Эпидемия, стоп! Раз-два!» Это же тоже какая-то подстава получается!

Путин, значит, гаркнул, свистнул – и всё, счетчик «ковидной статистики» начал стремительно считать взад (то есть обнуляться). Вот уж воистину мастер обнулений! Вчера еще «до пика далеко», а после 12 мая – уже даже не «плато», а просто «спад». У меня – двойственные чувства, глядя на все это. С одной стороны, безумный робот Собянин, который во имя «победы над вирусом» готов переморить в «самоизоляции» хоть половину населения. А с другой, получается – ловкий манипулятор Путин, которого население вообще не интересует, но он свято уверен, что через переписывание цифр можно в самом деле управлять реальностью (то есть – и запускать, и останавливать эпидемии).

Как это делается? Завесу над технологией приоткрыл мой бывший преподаватель с кафедры измерений (была такая на психфаке), ныне доктор психологических наук профессор Шмелев. Он у себя в Фейсбуке проанализировал открытые данные по «распространению ковида в России», и вот что он пишет:

Коллеги, я все-таки добрался до цифр “число выздоровевших в РФ по датам”. Добыл их на сайте РБК. Публикую тот график, который я нигде в таком именно виде сам не нашел, поэтому сам его построил… данные вот так “взбрыкивают”, как это произошло сегодня, отменяя всякую тенденцию к плавной суточной динамике. Пока я думаю, что дело в “команде сверху”, которая распространилась на “зараженных, которые лечатся на дому”. До этого статистика “выздроровлений”, видимо, базировалась главным образом на тех, кто выписан из больниц. Либо по “домашним”, наконец, “отыскали” отрицательные результаты повторных анализов, либо… произвели еще более “произвольный перерасчет”, но факт мы видим. Налицо, что официальная статистика (политика управления статистикой, если точнее) вообще не слишком заботится о том, чтобы тренды выглядели … плавными».

И далее: «Думаю, что поставлена задача к 1 июня показать, что Rt у нас уже 2 недели подряд ниже 0.8, а число выздоровевших превышает число новозараженных УСТОЙЧИВО. Опасаюсь, что при такой форсированной политике управления статистикой повторные волны эпидемии станут неизбежными» (проф. МГУ Александр Шмелев).

И вот его график:

Красноречивее некуда. Кривая “выздровевших” рванула вверх почти вертикально. Вот что значит ПРИКАЗ!

И это все-таки расстраивает. Выходит, у нас ВСЯ статистика такая? “Куда повернешь, туда и вышло”?

И вот сегодня был очередной неловкий момент: ВОЗ заявила о «рекордном приросте числа заболевших в мире».

«За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом. Это стало рекордной цифрой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве». https://rg.ru/2020/05/20/voz-soobshchila-o-rekordnom-chisle-zabolevshih-koronavirusom-v-mire.html

Понятно, этим мафиозная структура (коей ВОЗ, несомненно, является) ясно дает понять всем «сильным мира сего», что Большие Дяди, которые стоят за ней, вовсе не настроены сворачивать лавочку с «чудовищным ковидом», а наоборот – собираются еще поддать жару и закрутить планетарную вечеринку еще пуще. А тут мы – с продолжающимся уже якобы неделю «неуклонным понижением случаев заражений»! Во всем мире, стало быть, «рекордный рост», а в России – уверенный спад?

Интересно, как будет реагировать Путин. Продолжит гнуть свою линию, чтобы провести «голосование», как планируется, 24 июня? Или все-таки прогнется под «линию партии»? Степень «независимости» России от Больших Дядь не стоит сильно преувеличивать; «борьба с пиндосами» и «всемирной олигархией» – это все-таки больше балабольство для быдла, чтобы «пипл хавал» и был в тонусе – а так-то у РФ всегда большая оглядка на «реакцию западных партнеров». Меня вот впечатлило, как изгнали, причем «навсегда» (!) с канала «Россия» Никиту Михалкова с его «Бесогоном», стоило только бедовому режиссеру «наехать» в своей передаче на Билла Гейтса (которого бравый Никита обвинил в намерении «чипировать» все население земного шара). Ну казалось бы – не на Мишустина он наехал, не на Путина и даже не на Абрамовича; на Билла Гейтса! Его б за такое, по идее, только поощрить должны были от Добродеева. Ан нет – выгнали. 20 лет Никита Бесогон там вещал, каких только ересей ни наговорил – не трогали; а тут нате – едва задел очкарика Гейтса, и всё – с вещами на выход. А вы говорите – антиамериканизм.

Так что, в свете заявления ВОЗ, я уже подозреваю, что мечта Путина провернуть наконец злополучное «голосование» 24 июня в очередной раз не сбудется. Нет, на шалости нашего преза с конституцией Дядям, конечно, плевать – но вот похерить «эпидемию» ради такой ерунды Пути-Путу не дадут. «Не по Сеньке шапка». Придется «эпидемию» волочь дальше, к вящей радости Собянина. Эпидемия, Гейтс, маски-перчатки – вот истинные скрепы, на которые покушаться нельзя.