 

США запретили СБ ООН заявлять об уважении суверенитета Венесуэлы

21.05.2020, 0:30, Новости дня

Предложенный Москвой проект заявления Совбеза ООН об уважении суверенитета Венесуэлы заблокирован США, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В среду в СБ ООН проходит обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Венесуэлу, передает РИА «Новости».

Полянский предложил Совбезу согласовать заявление для прессы, в котором в соответствии с Уставом ООН отвергались бы применение или угрозы применения силы в отношении Венесуэлы. Также в заявлении осуждались бы терроризм и использование наемников.

Проект заявления предлагал призвать к урегулированию ситуации в Венесуэле через «диалог между венесуэльцами, без вмешательства извне, при помощи мирных и политических средств». Также в документе содержалось заявление о «полном уважении суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы».

Полянский подчеркнул, что «никаких обвинений» в документе не было, только «поддержка основных общих вещей», но проект «был убит постоянным представительством США при ООН в течение девяти минут после начала процедуры молчания».

«Есть ли еще вопросы о том, насколько «конструктивна» позиция США по Венесуэле?» – сообщил Полянский.

Полянский на заседании СБ ООН задал ряд вопросов постпреду США Келли Крафт в связи с провалившейся попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу: «Какова настоящая цель американского военно-морского парада в Карибском бассейне? Есть ли еще наемники в Венесуэле? Кто ответственен за атаки на важнейшие объекты инфраструктуры Венесуэлы, включая электросети?».

Россия спросила, «какую роль соседняя Колумбия играла в этой истории», поскольку «трудно представить, что эта операция, зародившаяся на ее территории, была проведена в полном секрете».

Как сообщил Полянский, РФ была бы рада поверить в непричастность США, но факты не позволяют этого сделать. Полянский спросил, с какой целью предполагалось захватить легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и «как это соотносится с постоянными заявлениями властей США о том, что все варианты на столе, включая недавнее объявление о награде в 15 млн долларов за президента Мадуро».

«Кто еще может стоять за этой авантюрой с наемниками?», – сообщил он, назвав попытку вторжения актом агрессии.

Крафт в ответ сказала, что США «не были вовлечены в предполагаемое вооруженное вторжение».



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