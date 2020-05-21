Мнение: Ливийское зеркало

21.05.2020, 0:25, Разное

В Ливии положение саудовско-российской марионетки Хафтара резко ухудшилось. На днях ему пришлось оставить авиабазу Аль-Ватыйя, теперь речь идет о дальнейшем отступлении и необходимости сдавать еще одну важную точку – Тархуна.

При этом оборона "фельдмаршала" разваливается на куски. Турки за неделю отчитались об уничтожении семи установок Панцирь-С, причем четыре из них – сегодня. Три в Тархуне и еще одна вблизи небольшого городка Аль-Вешке. Формально Панцири поставлены Хафтару из ОАЭ, но как это выглядит на самом деле, сказать трудно, учитывая наличие российских частных военных и вполне возможно, людей, "занимающихся военными вопросами". Еще в отчет турецкой стороны вошла уничтоженная система РЭБ "Красуха". Это уж точно вряд ли подарок из Эмиратов.

Турки учатся воевать с российскими системами вооружений и пока учения проходят вполне успешно.

Фактически в Ливии произошла зеркальная с Сирией ситуация. Сомнительный в плане легитимности формальный правитель Ливии пригласил Турцию оказать ему военную помощь в борьбе против международных террористов. Турция оказала и начинает теснить террористов, освобождая от них территорию. Другой вопрос, что когда боевые действия дойдут до восточной Ливии, обстановка существенно изменится, так как в Киренаике триполитанское правительство, мягко говоря, своим не считают. Поэтому у ливийских "международных террористов" сам собой образуется ливийский "Идлиб", и ситуация окончательно отразится от сирийской, как в зеркале.

По факту Эрдоган ответил Путину ровно тем же, чем Путин попробовал козырнуть в 15 году, введя в Сирию войска. Безусловно, формальный правитель что Сирии, что Ливии при поддержке иностранных штыков удержится у власти, однако что будет, когда иностранцам нужно будет уходить, сказать сложно. Пример Афганистана и Наджиба вполне показателен – два месяца без помощи извне, и его режим рухнул окончательно. Впрочем, формальные правители Сирии и Ливии просто прикрывают действия мелких империалистических хищников. Ни Асад, ни Сарадж не субъектны, а потому говорить о них большого смысла нет. С противоположной стороны ситуация ровно та же, разве что противники официальных правителей еще менее легитимны, чем они сами. А потому помощь "международным террористам" приходится оказывать по принципу "настамнет". Это и создает проблемы, так как наемники против регулярных сил интервентов выглядят не очень. Правда, и интервенты не могут ввести в Сирию и Ливию полноценные экспедиционные корпуса, так как и Турция, и Россия в военном отношении неспособны вести полноценную войну на удалении. Имитировать ее и вести ее в облегченной версии – да, но и результат получается облегченный. Тот же Путин уже трижды объявил о победе в Сирии, но как-то неубедительно. Вряд ли у Эрдгоана получится что-то более серьезное в Ливии.

Тем не менее пока турецко-катарские прокси теснят российско-саудовско-египетских прокси. Война продолжается и конца ей не видно. Турцию ситуация устраивает вполне – ее интересует не Ливия как таковая, а марионеточное правительство в Триполи, которое будет прикрывать дооворенности о разделе Средиземного моря, позволяющие Эрдогану контролировать газовые маршруты поставок из восточного Средиземноморья в Европу. Это и есть цель войны для Турции, а проблемы ливийских туземцев их не беспокоят никак. Нужно отметить, что пока у турок поставленные политические задачи вполне решаются, а вот у их противников – нет.