США поздравили кубинцев с Днем независимости

21.05.2020, 0:05, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил народ Кубы со 118-й годовщиной обретения независимости, отметив, что эта борьба для кубинцев продолжается. «В середине прошлого века ваша демократическая система была свергнута военным диктатором, – говорится в заявлении Помпео. – Но революция, в которой ваши предки боролась за ваши права, свободы и процветание, была перехвачена коммунистической диктатурой, которая на протяжении 61 года подвергает кубинский народ худшим формам притеснения».

«И американцы, и кубинцы ценят свою независимость и стремятся обеспечить лучшее, более благополучное будущее своим семьям, реализуя дарованные Богом права и соблюдая человеческое достоинство. Мы приветствуем усилия отважных кубинцев, которые продолжают эту борьбу, вопреки угрозам и притеснениям со стороны режима Кастро: правозащитников – таких как Хосе Даниэль Феррер и «Женщины в белом»; журналистов, стремящихся донести до людей правду – таких, как Роберто Киньонес, которые проливают свет на условия жизни на Кубе, мешая режиму скрыть правду. Мы приветствуем тех, кто требует соблюдения своего права на свободу вероисповедания, как пасторы Айда Эспосито Лейва и Рамон Ригаль, которые решили дать своим детям религиозное домашнее образование и попали в тюрьму за это. Эти отважные люди, как и многие другие, несправедливо лишенные свободы за свои убеждения или ежедневно подвергающиеся угрозам и притеснениям, потому что борются за правое дело, являются истинными наследникам Хосе Марти», – заявил госсекретарь.

В заявлении главы внешнеполитического ведомства подчеркивается: «Соединенные Штаты поддерживают кубинский народ в его стремлении реализовать свое видение свободной и более справедливой Кубы. День, когда ваша мечта о свободе станет реальностью, должен был наступить еще десятки лет назад, но он обязательно наступит».