 

Далер Кузяев может покинуть “Зенит”

21.05.2020, 0:05, Новости дня

Полузащитник сборной РФ Далер Кузяев может покинуть "Зенит" ближайшим летом. Контракт футболиста с чемпионами страны истекает в июне, и новый договор ему пока не предложен.

Как сообщил Чемпионат.com, Кузяев намерен продолжить карьеру в зарубежном клубе. Ранее отец Далера говорил, что футболист хотел бы продлить контракт со своим нынешним клубом.

Далер Кузяев перешел в "Зенит" из "Ахмата" летом 2017 года. В Санкт-Петербурге он стал игроком сборной России, в составе которой он принимал участие в чемпионате мира 2018.



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