Цены на нефть полностью зависят от Китая?

21.05.2020, 0:05, Новости дня

Темпы восстановления спроса на нефть в Китае и во всем мире могут быть сформированы в результате совещаний по установлению политики в Китае, которые начнутся в пятницу и на которых будет намечен дальнейший курс для экономики Китая, пораженной пандемией коронавируса.

Ожидается, что Народный национальный конгресс, важнейшее ежегодное мероприятие по установлению политики в Китае, решит, какой стимул необходим экономике, замедлившейся во время пандемии COVID-19. По мнению Bloomberg News, многие потенциальные решения по поддержке инфраструктуры, железных дорог и других секторов могут повысить спрос Китая на нефть, топливо, сталь, медь.

Расходы на приоритетные области — технологии, транспорт и энергетическая инфраструктура — могут достичь $205 млрд в 2020 году, говорится в отчете BNEF.

Если Китай усилит стимулы экономики — которая сократилась на 6,8% в первом квартале во время вспышки коронавируса в стране — промышленная активность ускорится. В таком случае, понадобится больше нефтепродуктов, например, дизельного топлива.

Китай уже поддержал свою экономику. Однако ожидается, что на ежегодном совещании будет объявлено о дополнительных стимулах, особенно с учетом высокого уровня безработицы. Также он собирается поставить цели экономического роста в этом году.

В апреле в китайской экономике были отмечены признаки восстановления после минимумов в начале этого года. Например, в промышленном производстве зафиксировано первое увеличение в 2020 году, согласно данным Национального бюро статистики и Caixin Global.

В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, восстановился на уровень, отмеченный до кризиса коронавируса.

Когда страна начала выходить из карантина, длившегося не один месяц, китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили показатели переработки в апреле на 11%, на 13 млн баррелей в сутки, по сравнению с показателями апреля 2019 года.