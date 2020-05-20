 

Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета

20.05.2020, 23:30, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин наградил официального представителя МИДа Марию Захарову и постпреда РФ при ООН Василия Небензю орденами Почета.

Также орденом награжден посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян, передает ТАСС.

Они награждены за вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Народные артисты РФ Борис Щербаков и Владимир Климов, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов награждены орденами Почета.

Кроме того, медалью Ушакова награждены подданные Великобритании Дарем Дерек Эдвин Джаспер, Лидбеттер Эдвин, Олдройд Гарри, Ревелл Джон, Робинсон Уильям Джеффри, Уилер Реджинальд Чарльз и Хогг Атол. Они награждены за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях. 



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