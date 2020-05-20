Guardian – во Флориде уволили учёного за отказ подделывать данные в поддержку плана властей по оживлению бизнеса

20.05.2020, 23:20, Новости дня

Специалист по коронавирусу во Флориде доктор Ребекка Джонс утверждает, что её уволили из департамента здравоохранения за отказ изменить данные в пользу решения властей о снятии ограничительных мер. Как пишет британская газета The Guardian, губернатор штата стремится к возобновлению работы местного бизнеса, и ранее его уже уличали в сокрытии информации по смертности от COVID-19 во Флориде.



Reuters

Учёный из Флориды утверждает, что её уволили за отказ изменить данные по COVID-19 «в поддержку плана по снятию ограничительных мер», пишет британская газета The Guardian.

По словам доктора Ребекки Джонс, отвечающей за базу данных по COVID-19 во Флориде, губернатор уволил её из департамента здравоохранения после того, как она воспротивилась приказу подвергнуть цензуре часть информации. Её отстранили в тот же день, когда штат открылся для бизнеса.

В понедельник, когда загорающие вернулись на пляжи, а рестораны, кинотеатры, спортзалы и парикмахерские почти в каждом округе получили разрешение продолжить работу, администрация губернатора Рона Десантиса уволила доктора Ребекку Джонс из департамента здравоохранения Флориды. Во вторник Джонс заявила, что была уволена за отказ «вручную изменить данные», чтобы обеспечить поддержку плану по снятию ограничительных мер.

Официальный представитель Десантиса опроверг это утверждение. По его словам, Джонс была уволена за деструктивное поведение и неподчинение. Это увольнение расстроило научных исследователей во Флориде, по словам которых, точная и беспристрастная статистика имеет решающее значение для их работы.

Демократы считают, что этот шаг был политически мотивирован, отмечается в статье. Они возмущены тем, что правительство Флориды, по-видимому, пыталось манипулировать данными или изменять их, чтобы снятие ограничительных мер выглядело более безопасным.

«Подобные действия опасны и, честно говоря, должны быть преступными», — считает председатель Демократической партии во Флориде Терри Риццо. — Нужно немедленно провести независимое расследование. Между тем, городские и государственные чиновники по всей Флориде должны внимательно следить за ситуацией, чтобы защитить здоровье населения».

С точки зрения старшего научного сотрудника Центра глобального развития Джереми Кониндик, возглавлявшего борьбу с вирусом Эбола в Западной Африке при администрации Обамы, «это поднимает некоторые вопросы о тех воодушевляюще низких цифрах во Флориде в последнее время».

Похожая ситуация наблюдалась в штате Джорджия, где администрация губернатора-республиканца Брайана Кемпа был вынуждена извиниться за предоставление в базе данных здравоохранения ложных цифр, якобы свидетельствовавших о тенденции к снижению случаев заражения коронавирусом, пишет британская газета.

Десантис настаивает на том, что Флорида безопасно движется к первой фазе снятия ограничений. Между тем, губернатора штата ранее уже обвиняли в сокрытии информации, касающейся смертности от коронавирусов во Флориде, которая во вторник превысила 2 тыс. смертей, в то время как число случаев заражения приближается к 50 тыс. случаев.

Сегодня активный сторонник Трампа Десантис встречается с главой оперативной группы Белого дома по борьбе с пандемией вице-президентом Майком Пенсом в Орландо, чтобы обсудить возобновление работы туристической сферы во Флориде.

В заявлении, направленном по электронной почте The Guardian во вторник вечером, пресс-секретарь губернатора Флориды назвала действия Джонс «подрывными»: «Ребекка Джонс неоднократно демонстрировала неподчинение во время своей работы в департаменте, включая её односторонние решения об изменении панели департамента по COVID-19 без участия или одобрения эпидемиологической группы или её руководителей».

По замечанию представительницы губернатора Флориды, «точность и прозрачность всегда необходимы, особенно во время беспрецедентной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, такой как с COVID-19. Нельзя мириться с тем, что во время этой пандемии кто-то подрывает общественный порядок, вследствие чего департамент решил, что лучше всего будет уволить её».

Как отмечает британская газета, Джонс — учёный в области географии и журналистики. Она создала богатую информацией базу данных на двух языках, в которой подробно фиксируются случаи смерти, данные о проведении тестирования и о людях, за которыми ведётся наблюдение.

«Я работала над этим в одиночку по 16 часов в день в течение двух месяцев, за большую часть которых мне до сих пор не заплатили, и теперь, когда это произошло, мне, вероятно, уже никогда не заплатят», — предположила Джонс в электронном письме, которое она направила в газету Florida Today. «Они вносят много изменений. Я бы посоветовала вам внимательно относиться к использованию этих данных», — добавила она.

По словам Джонс, ей велели удалить некоторую информацию, включавшую в себя данные жителей Флориды, сообщавших о симптомах коронавируса за несколько месяцев до того, как их случаи были подтверждены.

Учёные, использующие базу данных, осудили этот шаг властей штата. Многие испытывают замешательство. Если исследователи не будут обладать реальной информацией, в результате могут пострадать люди, заключает The Guardian.