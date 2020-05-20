 

ВОЗ зафиксировала наибольшее суточное количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии

20.05.2020, 23:18, Новости дня

За прошедшие сутки в мире зарегистрировано наибольшее число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 с момента начала пандемии. Об этом на брифинге 20 мая заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Текст его заявления приведен на сайте ВОЗ.

“За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаях заболевания – это самый высокий суточный показатель с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы в четырех странах”, – сказал Гебрейесус.

Он не уточнил, о каких странах идет речь. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, наибольший прирост заболеваемости отмечается в США, Бразилии, России и Индии.

В ВОЗ обеспокоены ростом числа случаев заболевания в странах с низким и средним уровнем дохода населения, подчеркнул гендиректор.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Общее количество инфицированных в мире превысило 4,95 млн человек, из них более 325,8 тыс. умерли, 1,88 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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