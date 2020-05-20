«Очнулся — гипс» – 20 мая отмечается Всемирный день травматолога

20.05.2020, 22:53, Разное

От неандертальцев до Амбруаза Паре

Травматологию можно смело назвать древнейшей профессией, поскольку эта область медицины зародилась едва ли не раньше других. Лечить переломы пытались еще в доисторические времена: на скелетах неандертальцев археологи обнаружили следы прижизненного заживления повреждений, в том числе довольно успешных. В Древнем Египте для фиксации сломанных конечностей использовали футляры из пальмовых листьев.

Систематизацией знаний о травматологии первым занялся древнегреческий целитель Гиппократ, написавший научные труды «О переломах», «О суставах», «О рычагах»в IV веке до н.э.. Он также создал первый в истории аппарат для сопоставления костных отломков, а предложенный ученым способ выправления вывиха плеча используется по сей день.

Фундамент современной травматологии создавался и в Древнем Риме. Хирург Клавдий Гален изучал повреждения и деформации скелета и первым придумал термины «лордоз», «кифоз» и «сколиоз», а ученый Корнелий Цельс описал технику операции на костях.

Огромный вклад в развитие травматологии и ортопедии внес один из отцов современной медицины француз Амбруаз Паре в XVI веке. Именно он создал ортопедический корсет и обувь для коррекции деформации костей и значительно усовершенствовал хирургические инструменты и протезы.

Наследие Турнера и Вредена

Первая костоправная школа на Руси была основана в середине XVII века в Москве. Спустя сто лет Петр I основал Медико-хирургическую школу, в которой уделялось особенное внимание костоправным наукам.

Много внимания уделял травматологии в своей работе военный хирург Николай Пирогов. Он разработал технику костно-пластической ампутации и первым использовал «налепную алебастровую повязку» для лечения переломов и транспортировки раненых солдат — по ее образу и подобию сегодня делается гипсовая повязка.

В начале ХХ века в российская травматология и ортопедия вышла на новый уровень развития силами хирургов Генриха Турнера и Романа Вредена. Их открытия и разработки, а также практические рекомендации до сих пор применяются во всем мире, а российская школа травматологии и ортопедии считается одной из сильнейших.

Турнер открыл первую кафедру ортопедии, по его же инициативе в 1913 году была построена ортопедическая клиника при Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. Он также одним из первых в РФ обратил внимание государства на необходимость развития ортопедической помощи детям с увечьями и возглавил «Лечебно-воспитательный дом для физически дефективных детей», который в 1931 году стал «Институтом восстановления трудоспособности физически дефектных детей им. Г.И. Турнера».

Военно-полевой хирург Роман Вреден вошел в мировую историю медицины как пионер оперативной ортопедии. Он разработал более 20 видов новых операций на костях и основал в Петербурге ортопедический госпиталь, известный сегодня как Российский НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена.

Стрессоустойчивость и выдержка

Сегодня в РФ трудится более 12 тысяч травматологов и ортопедов, это одна из самых востребованных и перспективных профессий в области медицины. Поскольку методы лечения в травматологии и ортопедии очень близки, в медицинских вузах выделена специальность «травматология и ортопедия». Одноименная дисциплина является обязательной для всех студентов медвузов на пятом курсе.

Тем молодым людям, кто захочет стать врачом-травматологом, придется пройти длинный и непростой путь. Такой специалист должен обладать широкими знаниями о работе опорно-двигательного аппарата, методах диагностирования и лечения самых разных видов повреждений, уметь читать рентгеновские снимки. Кроме того травматолог должен обладать огромной стрессоустойчивостью и выдержкой. Всякий, кому доводилось бывать в травматологических отделения, отлично знает, в каких в каких непростых условиях работают там медики. Травматологи с большой иронией относятся к пожеланиям «спокойной ночи» от пациентов — в их работе спокойных ночей не бывает никогда.

Машины в травматологии

Травматология и ортопедия — одна из самых быстроразвивающихся областей медицины, в которой успешно внедряются передовые технологии. Так, с прошлого года Сеченовский университет начал активно использовать робота-травматолога в клинической практике, который выполняет операции буквально с точностью до миллиметра.

В частности, робот-травматолог используется для проведения первичного тотального эндопротезирования коленного сустава. На первом этапе лечения на специализированной рабочей станции робота осуществляется предоперационное планирование с помощью компьютерной томографии всей нижней конечности. Система выстраивает изображение и измеряет более 400 параметров. Затем специалисты подбирают эксклюзивный тип, размер и положение протеза в виртуальной модели кости пациента. В операционной хирург производит оцифровку суставных поверхностей, после чего роботизированная система самостоятельно выполняет основной этап операции в автоматическом режиме.

В прошлом году Сеченовский институт провел более 30 операций с помощью робота-травматолога, в 2020 году планируется увеличить их количество до 200.

Разбираем по косточкам

И напоследок — несколько интересных фактов о человеческих костях, которые хорошо известны травматологам, но будут полезны всем.