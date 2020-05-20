Эпидемия коронавируса провоцирует рост безработицы и бедности

20.05.2020, 22:50, Новости дня

Безработица в России за период коронавирусной эпидемии увеличилась на 29 процентов и охватывает 1 миллион 660 тысяч человек, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в своем выступлении в Совете Федерации, сообщают СМИ.

Согласно прогнозам российского Министерства труда, количество безработных вырастет до 2,5 миллионов. По оценке главы ведомства Антона Котякова, ситуация «сложная, но не катастрофическая».

Однако ранее глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин допустил, что число безработных может достичь отметки в девяти миллионов человек, а период вынужденного бездействия из-за эпидемии и ее последствий для многих продлится до конца текущего года.

В апреле президент Владимир Путин объявил о временном увеличении размеров пособия по безработице. Всем, кто обратился на биржу труда после 1 марта, в мае-июле выплатят сумму, соответствующую одному МРОТ (12 тысяч 130 рублей). До этого безработные могли получать и вовсе сущие копейки.

В США повышенные на период пандемии федеральные пособия по безработице составляют 600 долларов в неделю. В настоящее время в Конгрессе рассматривается внесенный демократами проект, в соответствии с которым выплату повышенного пособия могут продлить до января 2021 года.

Экономический обозреватель Семен Новопрудский в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что подсчет безработных в России – примерно та же лукавая статистика, как и в случае смертности от коронавируса. По его мнению, реальное положение дел в этой сфере гораздо печальнее.

«Потому что при официальной безработице, которая колебалась в последние годы в диапазоне от 4 до 5 % трудоспособного населения, все проводимые опросы – даже в «мирное» время, еще до вызванного коронавирусом кризиса – выявляли не менее 10 %, – добавил он. – Таким образом, безработица у нас всегда была, по крайней мере, вдвое выше, чем по официальным данным. Помимо прочего, у большинства россиян нет привычки регистрироваться на бирже труда, в том числе по причине мизерности пособий и неудобств, связанных с необходимостью постоянно отмечаться там».

Власти учитывают только официальную безработицу, которая совсем не отражает реальной картины, констатирует обозреватель. По его словам, есть и еще моменты, не позволяющие доверять официальной статистике: «В России огромное количество людей – по разным оценкам, от 12 до 30 миллионов человек – это самозанятые. Является ли кто-то из них безработным или нет, государству неизвестно. Вдобавок в России в принципе принято не столько увольнять персонал, сколько переводить его на режим частичной занятости (естественно, с сокращением размера зарплаты), что практиковалось и в пандемию».

Конечно, безработица сейчас будет существенно увеличиваться, полагает Семен Новопрудский. Как ему представляется, с большой долей вероятности не меньше трети предприятий малого и среднего бизнеса не смогут сразу восстановиться после окончания эпидемии, и весь их персонал останется без работы.

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков согласен, что российская статистика по безработице сильно занижена.

«Безработными в России считаются только, те, кто официально обратился к властям за помощью, – подчеркнул он в комментарии Русской службе «Голосу Америки». – Так что, в эту категорию не попадают в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ) порядка 20 миллионов человек, которые не обращались за помощью, но при этом, будучи трудоспособными, формально нигде не работают. На самом деле их тоже надо учитывать».

При этом Сергей Жаворонков отметил, что одновременно с ростом безработицы возрастет нагрузка на бюджет страны, а кривая бедности поползет вверх.

«Проблема даже не столько в отсутствии надлежащей социальной поддержки. МРОТ в России в пересчете на американскую валюту составляет менее 200 долларов и находится на уровне Украины. При том, что душевой ВВП в РФ в три раза выше, чем на той же Украине. И это осознанная политика российских властей, которые не хотят платить гражданам более-менее приемлемые суммы. Людям в связи с коронавирусом официально запретили работать, а как им прокормить себя и свои семьи? Понятно, что на 12 тысяч выжить невозможно».

Поэтому число оказавшихся за чертой бедности в России будет только расти, резюмировал старший научный сотрудник Института Гайдара.