Президент Зеленский о Крыме: это наша земля, наш народ

20.05.2020, 22:50, Новости дня

КИЕВ – Президент Украины Владимир Зеленский выступает за увеличение количества площадок, на которых будет обсуждаться вопрос деоккупации Крыма, в том числе на международном уровне. Об этом лидер Украины заявил 20 мая на пресс-конференции в Киеве, посвященной годовщине его инаугурации.

«Это наша земля, наш народ, и, возможно, этих площадок действительно недостаточно, чтобы говорить о Крыме. Потому что в Минском процессе, честно говоря, вопрос Крыма не поднимается», – сказал Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства отметил, что в рамках Минского процесса на заседаниях Трехсторонней контактной группы есть перечень вопросов, которые должны обсуждаться согласно подписанному пакету Минских соглашений.

«Там вопроса Крыма нет. Я согласен, что это несправедливо», – добавил Владимир Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что крымский вопрос занимает ведущее место в его повестке дня. Президент подчеркнул, что возвращение Крымского полуострова под украинский флаг является одним из условий снятия санкций с России – наряду с деоккупацией Донбасса.

«Несмотря на то что некоторые европейские страны связали их только с Донбассом и кое-кто думает, что их снятие возможно после того, как Донбасс вернется в Украину, и США, и Канада, и большинство стран ЕС, включая Германию и Францию, всегда поднимают этот вопрос. Все они понимают и публично говорят о санкционной политике, и недавно Помпео [Государственный секретарь США Майк Помпео] сказал мне по этому поводу: пока Крым не вернется в Украину, санкции не будут сняты», – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В заявлении Государственного секретаря Майка Помпео «Крым – это Украина», опубликованном посольством Соединенных Штатов в Фейсбуке 27 февраля 2020, Россию призывают «прекратить оккупацию Крыма».

«[США] будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украины и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

Влияние России на Донбасс

Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация должна повлиять на незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса для прекращения обстрелов.

«Я убежден и верю в то, что единственное влияние на них имеет Российская Федерация. И они должны на них повлиять», – сказал глава украинского государства.

Он также опроверг заявления представителей незаконных вооруженных формирований об обстрелах гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины.

«Полтора месяца десятки машин ОБСЕ, которые едут на ту [оккупированную] территорию, не пропускают туда. А они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам. Мы отвечаем боевикам – все, что мы делаем», – сообщил президент Владимир Зеленский.

В то же время он отметил, что никогда не призывал не отвечать на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Я хотел показать всему миру, что у нас очень мощная армия. Но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем», – заявил он.

Владимир Зеленский сообщил, что после заявлений боевиков украинская делегация в ТКГ созывает срочную встречу в Минском формате.

Владимир Зеленский 21 апреля 2019 был избран президентом Украины на очередных выборах, получив поддержку 73,22% избирателей. 20 мая 2019 года принял присягу перед народом Украины как глава государства.

США: прогресс, движение вперед

Соединенные Штаты поздравили президента Зеленского и его администрацию с первой годовщиной пребывания у власти.

Об этом говорится в заявлении 20 мая, опубликованном на странице в Фейсбуке посольства США в Украине.

«Когда его избрали Президентом, США искренне приветствовали его преданность делу внедрения реформ, необходимых для перехода Украины в новую эру, ознаменованную стабильностью, процветанием, демократией и последующей интеграцией в Европу. Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году. Более 130 украинцев, несправедливо задержанных Россией и ее ставленниками, вернулись к своим семьям. Правительство завершило процесс анбандлинга в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины. Продвинулись вперед усилия по децентрализации для расширения возможностей местных общин. Украина осуществила много реформ, необходимых для новой программы МВФ», – отмечается в заявлении. посольства США в Украине.

Американская сторона заявляет о готовности «продолжать работать с властью страны для достижения ее целей», и призывает «народных депутатов, местных и региональных чиновников противостоять попыткам определенных корыстных кругов замедлить прогресс».

«Соединенные Штаты поддерживают работу над задачами, которые еще остаются, выполнение которых осложняется непрерывной незаконной агрессией России на украинской территории и пандемией COVID-19. Президент Зеленский и его команда продвигаются вперед в вопросах устранения олигархической системы в Украине, укрепления верховенства права и обеспечения независимости и добропорядочности антикоррупционных и правоохранительных учреждений […]», – утверждается в заявлении посольства США в Украине.

Год положительных изменений

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков отмечает положительные результаты года президентства Владимира Зеленского.

«И если раньше традиционно рейтинги всех президентов за первый год в должности падали, то Владимир Зеленский рейтинг не только удержал, но и повысил. В первом туре за него голосовали 30,6 процентов граждан, сегодня, при моделировании первого тура, за него готовы голосовать сорок процентов украинцев – это данные соцгруппы Рейтинг», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Сергея Быкова, за год президентства Владимира Зеленского был реанимирован «нормандский формат» и Минский процесс – лидеры стран нормандской четверки в Париже начали договориться о прекращении огня на Донбассе.

«Полноценно война не остановлена, но уже удалось провести разведение войск возле Станицы Луганской и в Золотом, построить мост в зоне разграничения, провести обмен пленными, – больше 170 украинцев вернулись домой и еще двадцать в время коронавируса», – подчеркивает Сергей Быков.

Он говорит, что одной из следующих задач, над которой работают в офисе президента, должна стать стратегия, которая позволит вернуть Крым.

«Минский процесс и возвращение Крыма – эти вопросы разграничены, потому что в нормандском формате невозможно говорить о восстановлении территориальной целостности в части возвращения Крыма и возврате Крыма – это абсолютно должны быть два разных формата и сейчас офис президента сейчас работает над этим», – подчеркивает политолог.

Профилактика и борьба с коронавирусом в Украине, по его мнению, также продемонстрировала активную позицию власти и позволила запустить процесс поэтапного выхода из карантина.

«Мы можем констатировать, что сегодня в Украине количество тех, кто выздоровел равняется количеству тех, кто заболел. Ожидается, что ситуация улучшится и количество выздоровевших будет превышать количество заболевших и ситуация сойдет на нет», – утверждает Сергей Быков.

Год без результатов

В свою очередь, политолог Александр Палий весьма критично оценивает первый год президентства Владимира Зеленского и объясняет, почему.

«Мы увидели, что Владимиру Зеленскому не о чем говорить во время пресс-конференции. При Петре Порошенко страна вышла из экономического кризиса и перешла к процессу экономического роста. В некоторых сферах рост был выше мировых показателей, последний квартал президентства Порошенко зафиксировал рост ВВП на 4,6 процентов. При Владимире Зеленском все наоборот – падение промышленного производства началось с первого месяца его нахождения на должности», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Количественные показатели обмена взаимно удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, по его мнению, тоже подтверждают более успешную дипломатическую деятельность предшествующей администрации.

«При Порошенко было освобождено больше трех тысяч заложников, и ни на какие уступки Украина не пошла. А при Зеленском было освобождено около двухсот человек, взамен Украина отдала причастных к расстрелам на Майдане, к подрыву мирных демонстрантов в Харькове, участников терактов, причастных к гибели Боинга Малазийских авиалиний», – подчеркивает Александр Палий.

Контакты с Соединенными Штатами, по его словам, остаются все так же сильными, но глобальная поддержка «украинского вопроса» в противостоянии с Россией за последний год отошла на второй план.

«Полный неуспех украинской политики во внешней политике в том числе и благодаря разнообразным контактам с Китаем на внешней арене. Украина стала немного токсичной для США. В то время, когда у нас была двухпартийная поддержка, американцы солидаризировались вокруг Украины, сейчас мы видим «украинский вопрос» поднимается в контексте международной глобальной поддержки и борьбы с коронавирусом», – полагает Александр Палий.

В данном контексте необходимо признать, напоминает эксперт, процесс возврата Крыма действительно демонстрирует нежелание России идти на переговоры по этому вопросу.