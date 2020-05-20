Футболист “Краснодара” Сулейманов переболел коронавирусом

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20.05.2020, 22:45, Новости дня

Нападающий "Краснодара" и молодежной сборной РФ Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусной инфекцией. В анализах 20-летнего футболиста обнаружены антитела к COVID-19.

Футболист перенес заболевание в начале мая. Болезнь протекала в легкой форме, и Магомед-Шапи лежал в больнице, а затем тщательно соблюдал режим самоизоляции в течении 14 дней. В настоящее время Сулейманов здоров и готов приступить к тренировкам.

"Сейчас я абсолютно здоров, что подтверждают три теста. Я нахожусь дома и готовлюсь к тренировкам", — приводит слова Сулейманова Чемпионат.com.



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