Футболист “Краснодара” Сулейманов переболел коронавирусом
20.05.2020, 22:45, Новости дня
Нападающий "Краснодара" и молодежной сборной РФ Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусной инфекцией. В анализах 20-летнего футболиста обнаружены антитела к COVID-19.
Футболист перенес заболевание в начале мая. Болезнь протекала в легкой форме, и Магомед-Шапи лежал в больнице, а затем тщательно соблюдал режим самоизоляции в течении 14 дней. В настоящее время Сулейманов здоров и готов приступить к тренировкам.
"Сейчас я абсолютно здоров, что подтверждают три теста. Я нахожусь дома и готовлюсь к тренировкам", — приводит слова Сулейманова Чемпионат.com.
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