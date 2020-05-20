 

Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката

20.05.2020, 22:45, Новости дня

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева.

О предстоящем торжестве мужчина рассказал на своей странице в Facebook. Он отметил, что в его жизни с Варварой скоро состоится радостное событие. В связи с ограничениями, установленными в стране, свадьба пройдет в узком семейном кругу.

В октябре 2015 года Караулова была арестована. Девушка пыталась попасть в Сирию через Турцию. Ее задержали и вернули домой, а затем приговорили к лишению свободы сроком на 4,5 года. Варвара Караулова вышла из тюрьмы раньше положенного срока.



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