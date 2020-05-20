 

Спецслужбы Ирака поймали претендента на место аль-Багдади

20.05.2020, 22:30, Новости дня

Абдель Насер Кардаш, который являлся «кандидатом в преемники» ликвидированного главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, арестован спецслужбами Ирака, сообщила разведка страны.

Это один из псевдонимов боевика, передает РИА «Новости» со ссылкой на INA.

Арест «был произведен на основании достоверной информации», передает ТАСС со ссылкой на канал «Ас-Сумария».

Британская газета Guardian в январе назвала имя нового главаря ИГ, им оказался один из основателей банды Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби, также известный под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.

В 2019 году США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.



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