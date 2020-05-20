России предрекли запустение и бегство жителей из-за коронавируса

20.05.2020, 22:25, Разное

Ухудшение экономической ситуации в регионах из-за коронавируса и обвала цен на нефть ускорит внутрироссийскую миграцию в ближайшие два года. Отток населения произойдет из субъектов Федерации с низкими доходами, слаборазвитой инфраструктурой и высокой занятостью в сфере услуг.

Непросто будет и тем регионам, которые находятся рядом с крупными экономическими центрами – Московской агломерацией и Санкт-Петербургом. Туда будет стремиться все больше экономически активного населения.

Пандемия коронавируса приведет к снижению доходов региональных бюджетов, основными источниками которых являются НДФЛ и налоги на малый бизнес. Вследствие замедления деловой активности будут уменьшаться и поступления от акцизов и налога на имущество, приводит РБК выдержки из исследования аналитиков Moody’s.

Наибольшей убыли населения эксперты ожидают в Поволжье – Нижегородской, Самарской областях и Чувашии. Масштабный отток граждан ждет также Башкирию и Омскую область.

Схожая картина наблюдалась во время кризиса 2014-2017 годов. Тогда миграционный отток населения ускорился в половине российских регионов. Это привело к снижению среднедушевых доходов и росту неравенства.

Единый режим нерабочих дней из-за коронавируса в России завершился 12 мая. Однако ряд регионов, где эпидемиологическая ситуация наиболее серьезная, продлили ограничения до 31 мая. По оценке вице-премьера Татьяна Голиковой, по итогам почти двух месяцев карантина число безработных в России выросло на 29% и превысило 1,6 миллиона человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 20 Май 2020 в 12:50 PDT