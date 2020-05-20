Эксперт: Повышать конкурентоспособность сельского хозяйства РФ в мире нужно уже сейчас

20.05.2020, 22:16, Новости дня

Сельское хозяйство обеспечивает одну из основных статей экспорта и имеет стратегическое значение для страны. А поэтому агропромышленный комплекс (АПК) должен получить господдержку и стать составной частью национального антикризсного плана. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Оксана Гаман-Голутвина, комментируя итоги совещания по ситуации в АПК, которое в среду провел Владимир Путин.

«Время для разработки стратегии антикризисного развития назрело. К сожалению, большинство чиновников поглощено текущей ситуацией, и мало размышляет о стратегии посткризисного развития. Поставленная президентом задача разработки антикризисной стратегии предполагает выход за рамки сиюминутности и разработку концептуального антикризисного плана», – считает президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина.

Эксперт добавила, что «при этом крайне важно, чтобы антикризисный план не стал «игрой с нулевой суммой» и «чтобы развитие одних отраслей не было бы сопряжено с провалом по другим направлениям». Также эти меры должны быть рассчитаны на перспективу.

«Убеждена, что решения по агропромышленному комплексу (АПК) должны стать составной частью национального плана экономического восстановления и развития. В этом плане может и должна быть востребована так называемая подушка безопасности, то есть накопленные в «тучные» годы резервы. Сейчас самое время распечатать кубышку, но при этом важно, чтобы средства дошли до конкретных адресатов, и чтобы не повторилась печально знаменитая история с выплатами медикам», – уверена Гаман-Голутвина.

Очевидно, что после выхода из пандемии мир не станет менее конкурентным, поэтому уже сейчас пора повышать эффективность именно сельского хозяйства, которое обеспечивает одну из основных статей экспорта России, полагает эксперт.

«Один из уроков кризиса состоит в возвращении ряда хорошо известных истин, в том числе мысли о том, что экономика не может быть виртуальной за рамками здравого смысла. Другой урок – что реальный сектор экономики не утрачивает свое значение даже в условиях цифровизации экономики. Соответственно, меры государственной поддержки реального сектора актуальны и в период кризиса, и в период после него. Но при этом важно, чтобы соблюдались принципы эффективности, рациональности и адресности – чтобы упомянутая печально известная формула не повторилась», – считает политолог.

Гаман-Голутвина добавила, что «реальная экономика должна стать объектом адресной помощи, поскольку именно реальный сектор – источник средств для бюджета в штатной ситуации». «Однако сегодня именно этот сектор нуждается в мерах реальной помощи, поскольку в наибольшей степени пострадали отрасли, по определению работающие в офлайне», – подытожила эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по поддержке АПК в условиях пандемии. Глава государства заявил, что в этом году у России, которая «входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», хорошие виды на урожай, страна полностью обеспечивает себя продовольствием.

Президент призвал сохранить набранную динамику в агропромышленном комплексе. Однако, поскольку есть риски снижения доходов в АПК из-за коронавируса, отметил Путин, важно поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья. Путин подчеркнул, что нельзя упускать из виду стратегические задачи в АПК. «Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом», – сообщил Путин.

Он назвал эту задачу ключевым параметром, вокруг которого нужно строить аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, а также систему поддержки и стимулирования экспорта и развития глубокой переработки сельхозсырья. По его словам, правительство, в частности, должно подумать о возможности снижения цены на электричество для малых предприятий АПК.

Ранее на этой неделе Минэкономики подготовило новый трехлетний макропрогноз социально-экономического развития и общенациональный план восстановления экономики после коронавируса. Его подробности будут представлены правительству в ближайшие дни.