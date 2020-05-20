Почти половина американцев обвинила Китай в ситуации с COVID-19 в США

20.05.2020, 22:08, Новости дня

Китай считают виновным в ситуации с коронавирусом в США почти 50% американских избирателей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Morning Consult.

Мнения, что Китай виновен, так как «именно там возник вирус», придерживаются 48%. 38% считают, что в своих проблемах США виноваты сами из-за «плохого реагирования», передает ТАСС.

«Недружественной страной» или «врагом» китайскую сторону назвал 61% респондентов, это на девять пунктов выше январских показателей.

58% призвали сосредоточиться на совместной с Китаем борьбе против COVID-19, «даже если это означает, что Китай не понесет ответственности». 30% сочли более важным привлечь Пекин к ответственности.

Онлайн-опрос состоялся 15–18 мая. В опросе участвовали 1994 зарегистрированных избирателя. Погрешность составляет 2%.

Напомним, избиратели в США в большей степени доверяют бывшему вице-президенту Джо Байдену в вопросе сдерживания пандемии коронавируса, чем нынешнему лидеру Дональду Трампу.