Ученые подтвердили, что фекально-оральная передача коронавируса SARS-CoV-2 возможна

20.05.2020, 21:35, Разное

Сообщения об обнаружении коронавируса SARS-CoV-2 в фекалиях человека неоднократно появлялись в СМИ и научных журналах. В новом исследовании ученые доказали, что вирусы, которые выделяются таким образом, сохраняют жизнеспособность. Научная работа опубликована в Emerging Infectious Diseases.

Полимеразная цепная реакция, при помощи которой обнаруживают РНК вируса, не дает информации о том, живы ли обнаруженные вирусы. Поэтому ранние сообщения об обнаружении коронавируса в фекалиях не говорили о том, что коронавирус может передаваться фекально-оральным путем.



Ученые доказали, что коронавирус может инфицировать клетки кишечника людей

Ученые провели эксперименты на кишечнике, который был выращен в лаборатории, а также выделили коронавирус из фекалий пациентки.

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В новом исследовании ученые не только обнаружили коронавирус в экскрементах, но и доказали его жизнеспособность. Его авторы собрали образцы кала у 28 человек, у 12 из которых был подтвержден COVID-19 при помощи ПЦР. У трех пациентов удалось выделить коронавирус из фекалий, и в двух случаях ученые смогли культивировать его в лабораторных условиях.

Результаты исследования свидетельствуют, что «жизнеспособный вирус в фекалиях – частое проявление COVID-19», считают ученые. Несмотря на это, остается неизвестным, является такой путь передачи инфекции значимым.

Ученые также сообщили, что, существует вероятность, что концентрация вирусных частиц в кале может быть выше их концентрации в выдыхаемом воздухе. Если последующие исследования подтвердят это, то риск заражения в общественных туалетах может оказаться выше, чем риск в других общественных местах.

Ранее передачу тяжелых коронавирусных инфекций уже связывали с фекалиями. Например, предполагается, что в 2003 году вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в многоквартирном доме в Гонконге произошла после распространения возбудителя через неисправные канализационные трубы. Тогда были инфицированы более 300 человек, возбудителем этой болезни является коронавирус SARS-CoV.