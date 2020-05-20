 

Сенатский комитет направил повестку в рамках расследования действий Хантера Байдена

20.05.2020, 21:31, Новости дня

Контролируемый республиканцами сенатский комитет в среду принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом – сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание.

Сенаторы, входящие в состав Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, проголосовали по партийному принципу. Все республиканцы (8) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, касающиеся работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, тогда как все демократы (6) высказались против.

Предложение направить повестку с целью получить информацию от компании Blue Star Strategies, фирмы, сотрудничавшей с Burisma, исходило от главы комитета Рона Джонсона.

«Сенатору Джонсону следовало бы работать сверхурочно, чтобы спасать жизни американцев, – однако вместо этого он стремится сберечь работу президенту», – заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс.



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