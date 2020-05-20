 

Трамп и Макрон обеспокоены обострением иностранного вмешательства в Ливии

20.05.2020, 21:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон побеседовали по телефону, выразив озабоченность по поводу «обострения иностранного вмешательства» в Ливии и согласившись друг с другом в вопросе о необходимости срочной деэскалации ситуации в этой североафриканской стране, обескровленной многолетней гражданской войной.

О состоявшейся беседе сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Два лидера также обсудили прогресс в восстановлении социально-экономической активности в США и Франции, а также в открытии мировой экономики, заблокированной во время пандемии коронавируса.

Президент Франции Эммануэль Макрон (архивное фото)

Президент Трамп отметил, что он с нетерпением ожидает возможности провести встречу лидеров стран «Большой семерки», в которую входят США, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия.

В каком формате пройдет эта встреча, пока не уточняется.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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