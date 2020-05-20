В ближайшие дни правительство России одобрит возобновление футбольного чемпионата

20.05.2020, 21:31, Новости дня

До конца недели правительств РФ одобрит возобновление сезона в российской премьер-лиги. Перезапуск чемпионата страны по футболу запланировано на 21 июня.

Для возобновления сезона необходимо специальное решение правительства. По информации "Спорт-Экспресс", оно будет принято в конце недели. Чемпионат РФ возобновится 21 июня. Так же будут проведены оставшиеся матчи Кубка страны.

Матчи премьер-лиги были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса. Сыграны 22 из 30 запланированных туров. Чемпионаты ФНЛ (первый дивизион) и ПФЛ (второй дивизион) были досрочно завершены.