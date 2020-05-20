 

В ближайшие дни правительство России одобрит возобновление футбольного чемпионата

20.05.2020, 21:31, Новости дня

До конца недели правительств РФ одобрит возобновление сезона в российской премьер-лиги. Перезапуск чемпионата страны по футболу запланировано на 21 июня.

Для возобновления сезона необходимо специальное решение правительства. По информации "Спорт-Экспресс", оно будет принято в конце недели. Чемпионат РФ возобновится 21 июня. Так же будут проведены оставшиеся матчи Кубка страны.

Матчи премьер-лиги были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса. Сыграны 22 из 30 запланированных туров. Чемпионаты ФНЛ (первый дивизион) и ПФЛ (второй дивизион) были досрочно завершены.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Das Erste – до ста миллиардов евро — фон дер Ляйен предлагает «план Маршалла» для Европы

03.05 / Нет доказательств, что высокая смертность от коронавируса связана с дефицитом витамина D – ВОЗ

04.04 / Адам Шифф призвал создать комиссию по изучению реакции на пандемию коронавируса

14.04 / Nissan собирается сократить производство на 1 млн автомобилей

29.04 / У нападающего “Ювентуса” в четвертый раз выявлен коронавирус

09.04 / Экс-замглавы МВД допросили по делу его подчиненных Краковского и Бирюкова

19.04 / Полиция задержала мужчин, которых разыскивала в связи с пожарами в Киевской области

02.04 / Скандал с братом Ермака. Появилась реакция Офиса президента

07.04 / В Днепропетровской области – вспышка коронавируса. По данным властей, очагом инфицирования стало собрание баптистов

28.04 / Мишустин поручил подготовить концепцию смягчения ограничений из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска